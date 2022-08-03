NASA, bu sefer de Ay'a koyun gönderecek

NASA, Ay'a gerçekleştirilecek misyona hazırlanmaya devam ediyor. Artemis 1 görevi kapsamında insansız bir roket fırlatmayı planlayan NASA, uçuş mankeni olarak bir animasyon karakterini seçti. ESA "astronotu" Shaun the Sheep (Koyun Shaun) Artemis 1 ile Ay'a gönderilecek.

Artemis 1 Ay görevi astronotu olarak Koyun Shaun seçildi

Prodüksiyon şirketi Aardman ve Avrupa Uzay Ajansı yeni bir ortaklığa imza attı. Çocuk animasyon karakteri Shaun the Sheep, NASA'nın Artemis 1 uçuş mankeni olarak seçildi ve Ay'a fırlatılacak Orion uzay aracına eşlik edecek.

Shaun the Sheep canlı bir karakter olmasa da, teknik olarak Artemis göreviyle Ay'a giden ilk ESA astronotu olacak. Artemis 1 görevi insansız gerçekleştirileceği için bir animasyon karakterinin seçilmesi, projenin daha fazla dikkat çekmesine imkan tanıyacak.

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ESA İnsan ve Robotik Keşif Direktörü David Parker yaptığı açıklamada, bu fırlatışın Shaun ve ajans için heyecan verici olacağın söyledi. "Göreve seçildiği için çok mutluyuz. Bu, insan için küçük bir adım olsa da, koyun için dev bir adım olduğunu anlıyoruz" dedi.

Yeni nesil SLS roketinin testlerinin başarılı olması halinde Artemis 1 görevi 23 Ağustos tarihinde başlayabilir. Roket, Orion uzay aracıyla birlikte NASA'nın kuklası Moonikin Campos ve Koyun Shaun'u uzaya taşıyacak.

Uzay aracı, hız kazanmak ve Ay'ın 70 bin km ötesine gitmek için Ay'ın yer çekimini kullanacak ve Ay çevresinde bir uçuş gerçekleştirecek. ESA'nın açıklamasına göre bu, insanlığın şimdiye kadar ulaştığı en uzak Ay noktası olacak.

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