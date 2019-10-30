Son Dakika Haberleri: Shawn Mendes ve Camila Cabello itiraf etti
Son Dakika Magazin Shawn Mendes ve Camila Cabello itiraf etti

Shawn Mendes ve Camila Cabello itiraf etti

41 dakika önce

Shawn Mendes, resmi olarak Camila ile aşk hikayesinin tam da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde başladığını itiraf etti.

">

Shawn Mendes, resmi olarak Camila ile aşk hikayesinin tam da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde başladığını itiraf etti.

Shawn Mendes ve Camila Cabello itiraf etti

Love Story, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 832 milyon euro zarar etti
Onur Büyüktopçu'dan bomba itiraf: Para karşılığı evlenmeyi düşündüm Model Chloe Loughnan, Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Kalp spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil, yoğun bakıma kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:27:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Shawn Mendes ve Camila Cabello itiraf etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]