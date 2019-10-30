Shawn Mendes ve Camila Cabello itiraf etti
41 dakika önce
Shawn Mendes, resmi olarak Camila ile aşk hikayesinin tam da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde başladığını itiraf etti.
Shawn Mendes, resmi olarak Camila ile aşk hikayesinin tam da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde başladığını itiraf etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:46
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