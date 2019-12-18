SHÇEK'ten Güleç'e altın plaket ve madalya - Son Dakika
Son Dakika Güncel SHÇEK'ten Güleç'e altın plaket ve madalya - Son Dakika

SHÇEK'ten Güleç'e altın plaket ve madalya

6 saat önce

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden Çağçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve KARDEMİR yönetim kurulu üyesi Kamil Güleç'e altın plaket verildi.

SHÇEK'ten Güleç'e altın plaket ve madalya, System.String[]

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden Çağçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve KARDEMİR yönetim kurulu üyesi Kamil Güleç'e altın plaket verildi.


Sosyal alanlarda verdiği hizmet ve bağışlar nedeniyle hayırsever işadamı Kamil Güleç'e, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü adına Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen tarafından altın plaket ve madalya takdim edildi.


İşadamı Güleç, aile şirketi olarak yıllardır sosyal alanlar ve çocuk evleri için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye gayret ettiklerini ve bu noktada desteklerin her daim devam edeceğini ifade etti. - KARABÜK

Çocuk Esirgeme Kurumu, Kamil Güleç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:49 Kaynak: İHA
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