She's Mercedes etkinliğinde başarılı kadınlar buluştu - Son Dakika

She's Mercedes etkinliğinde başarılı kadınlar buluştu

09.03.2021 13:24
She's Mercedes etkinliğinde başarılı kadınlar buluştu, System.String[]

Gücünü ilham veren kadınlardan alan She’s Mercedes platformu, 2021’in ilk etkinliğini 7 Mart Pazar günü online bir buluşma ile gerçekleştirdi.

CARMEDYA.COM – Gücünü ilham veren kadınlardan alan She's Mercedes platformu, 2021'in ilk etkinliğini 7 Mart Pazar günü online bir buluşma ile gerçekleştirdi.

Farklı sektörlerden başarılı 37 kadının katılımı ile çevirim içi gerçekleşen etkinlikte, She's Mercedes odaklı hazırlanan yeni filmi izledikten sonra tüm katılımcıların başarı hikayeleri paylaşıldı.

Etkinlikte katılımcılar, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Mastercard Kuzey Amerika'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Yasemin Bedir'in hem kişisel hikayelerini hem de iş hayatlarında temsil ettikleri kurumlardaki kadınlara dokunan konuları dinlediler. She's Mercedes söyleşisinde; kadınların imkan tanındığında ne kadar büyük başarılara imza atabileceği, başarılı kadınlar olarak birlikteliğin önemi, dayanışmanın başarıya katkısı gibi konular öne çıktı.

Lüks Marka Danışmanı ve Oggusto.com'un kurucusu Özlem Güsar'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe katılanlar arasında Mercedes-Benz'in kadın yöneticilerinin yanında, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Özlem Süer, Zeynep Selgur, Belgin Aksoy, Hande Kazanova, Zehra Öney, Tuvana Büyükçınar ve Mehtap Elaidi gibi isimler de yer aldı.

Etkinlik kapsamında, tüm katılımcıların adreslerine teslim edilen özel davet paketlerinde, tüm detayları; Narköy, Düğme Bebek, Ebru Kefeli gibi kadın girişimciler tarafından üretilen lezzetler ve ürünler vardı.

She's Mercedes ilham veren kadınları bir araya getiriyor

Türkiye'de ilk defa 23 Aralık 2019'deki lansman etkinliğiyle duyurulan She's Mercedes; eğitim, kültür & sanat, müzik, spor ve girişimcilik gibi farklı alanlardaki sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri ile insanların hayatına ışık tutmayı hedefleyen Mercedes-Benz'in, gücünü ilham veren kadınlardan alan platformunu oluşturuyor. Mercedes-Benz'in marka değerlerine paralel iyi yaşam, deneyim, inovasyon ve sürdürülebilirlik başlıkları esas alınarak farklı endüstrilerden ilham veren kadınlar, bu platform kapsamında birbirlerine katkı sağlıyorlar.

She's Mercedes, iz bırakan hikayelerden yola çıkarak, hayalleri olan kadınlarla bunları gerçeğe dönüştürmüş olanları bir araya getiren bir ilham platformu. En iyiyi hedefleyen kadınların birbirlerine cesaret ve güç vermesini hedefleyen bu platform sadece bir sosyal topluluk olmaktan ziyade ortak bakış açısından doğan bir anlayış biçimi. Kuruluşundan itibaren Mercedes-Benz'in başarı hikayesinde kadınların her zaman önemli rolleri oldu. Mercedes marka ismini, ilk Daimler otomobilinin siparişini veren Emil Jelinek'in kızı "Mercedes Jelinek"ten alıyor. Böylece, "Zarafet" anlamına gelen İspanyolca bir isim olan Mercédés, 1900'lerin başında Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) şirketinin yeni markasının da adı oldu. Mercedes markasının sadece isminin belirlenmesinde değil bugünlere gelebilmesinde de özellikle bir kadının rolü çok büyük: Bertha Benz. Bundan tam 135 sene önce otomobili icat eden Carl Benz'in eşi Bertha Benz, otomobil ile tarihteki ilk uzun mesafe yolculuğunu gerçekleştiren kişi. Bertha Benz, güçlü bir kadın ve ölümsüz bir rol model olarak hem bir öncü hem de Mercedes-Benz'in ilk test sürücüsü oldu. Bertha Benz, eşinin icat ettiği otomobile halkın dikkatini çekmek için 100 km uzaklıktaki Pforzheim'e uzun soluklu bir yolculuk yapma kararı aldı. 135 yıl önceki bu cesur davranışı onu bugün yaşamın her alanındaki öncüler için en iyi rol modellerden biri yaptı.

Mercedes-Benz, Türkiye'de kadınların toplumda güçlenmesini destekliyor

Türkiye özelinde de Mercedes-Benz, kadınların güçlenmesi için farklı projeler hayat geçiriyor. Bu çerçevede ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimine ve genç kadınların istihdam edilebilirliklerinin artmasına katkıda bulunmak için ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile 2004 yılında başlatılan "Her Kızımız Bir Yıldız" projesine 17 yıldır ara vermeden devem ediliyor. Proje kapsamında; Türkiye'nin 60 şehrinde lise ve üniversitede okuyan 1.200 gence eğitim bursu sağlanıyor, çeşitli kişisel gelişim atölyeleri düzenleniyor ve mesleki gelişim eğitimleri veriliyor. Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kız öğrencilere mezuniyetlerinin ardından istihdam olanakları da sunuluyor. Yıldız Kızlar'ın mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimleri de düzenleyen şirketin bünyesinde çalışan mavi yakalı kadın çalışanların yüzde 20'si "Her Kızımız Bir Yıldız" projesinden burs almış olanlardan oluşuyor.

She's Mercedes etkinliğinde başarılı kadınlar buluştu

Mercedes Benz, Mercedes, Pazar, Mart, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil She's Mercedes etkinliğinde başarılı kadınlar buluştu - Son Dakika


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