Sheffield United 0-1 Manchester City (Maç özeti) - Son Dakika
Son Dakika Spor Sheffield United 0-1 Manchester City (Maç özeti) - Son Dakika Spor

Sheffield United 0-1 Manchester City (Maç özeti)

15 dakika önce

Bramall Lane Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 2'nci devresine etkili başlayan konuk ekip Manchester City, 73'üncü dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Sheffield United 0-1 Manchester City (Maç özeti), System.String[]

Bramall Lane Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 2'nci devresine etkili başlayan konuk ekip Manchester City, 73'üncü dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.


Manchester City'de Gabriel Jesus, 36'ncı dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.


Ligde 2'nci sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 13'e düşürdü. Sheffield United ise 33 puanda kaldı.


Manchester City, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:02 
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