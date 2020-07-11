Sheffield United 3-0 Chelsea

Bu sonuçla, UEFA Şampiyonlar Ligi 'ne katılmayı hedefleyen Chelsea 60 puanda kalırken, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi veren Sheffield United ise 54 puana yükseldi

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