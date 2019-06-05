Son Dakika Haberleri: Sheffield United'a Karşı Ryan Shawcross Ağları
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Sheffield United'a Karşı Ryan Shawcross Ağları

53 dakika önce

Ryan Shawcross, net sezonu 2018-19'da bu sezonun Sheffield United'a karşı oynadığı son maçtan önce bulamamıştı. Ancak Tom Ince'den dönen bir köşe, Shawcross tarafından karşılandı ve bir yıldan fazla bir süredir ilk kez attı.

Ryan Shawcross, net sezonu 2018-19'da bu sezonun Sheffield United'a karşı oynadığı son maçtan önce bulamamıştı. Ancak Tom Ince'den dönen bir köşe, Shawcross tarafından karşılandı ve bir yıldan fazla bir süredir ilk kez attı.
Sheffield United'a Karşı Ryan Shawcross Ağları
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 
Spor
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