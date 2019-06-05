Sheffield United'a Karşı Ryan Shawcross Ağları
53 dakika önce
Ryan Shawcross, net sezonu 2018-19'da bu sezonun Sheffield United'a karşı oynadığı son maçtan önce bulamamıştı. Ancak Tom Ince'den dönen bir köşe, Shawcross tarafından karşılandı ve bir yıldan fazla bir süredir ilk kez attı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06
Ryan Shawcross, net sezonu 2018-19'da bu sezonun Sheffield United'a karşı oynadığı son maçtan önce bulamamıştı. Ancak Tom Ince'den dönen bir köşe, Shawcross tarafından karşılandı ve bir yıldan fazla bir süredir ilk kez attı.
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