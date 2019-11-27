Son Dakika Haberleri: Shehu: "Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyor"
Son Dakika Spor Shehu: 'Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyor' - Son Dakika Spor

Shehu: "Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyor"

6 saat önce

Bursaspor'un Afrikalı futbolcuları Mamadou Diarra ve Abdullahi Shehu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Shehu:

Bursaspor'un Afrikalı futbolcuları Mamadou Diarra ve Abdullahi Shehu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Shehu, "Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyorlar" dedi.


Bursaspor'un Afrikalı savunma oyuncuları Mamadou Diarra ve Abdullahi Shehu antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak mikrofonların karşısına gelen Mamadou Diarra, Keçiörengücü mücadelesini değerlendirerek, "Çok önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Maçtan önce sıkı çalıştık. Ligin üst tarafında kalmak istiyorsak artık bizim için her maç bir finaldir. Puanları almaya devam edeceğiz" dedi.


Takımın istediği sonuçları alması için her zaman maksimumu vermeye çalıştığını belirten Diarra, "Bizim için kolay maç yok. Biz Bursaspor'uz ve Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesiyiz. O yüzden rakiplerimiz maçları zorlaştırabilir. Artık bizim için küçük takım diye kavram yok. Her maça çok iyi hazırlanmamız lazım" diye konuştu.


Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu ise taraftarların beklentilerini iyi bildiklerini vurgulayarak, "Biz Bursaspor'uz ve bütün rakiplerimiz bizi yenmek istiyor. Onun için yüzde 200'lerini vererek sahaya çıkıyorlar. Onlar için bize karşı alınacak sonuç büyük anlam ifade ediyor. Benim için önemli olan hocanın beklentisini karşılamak. Orta saha oyuncusuyum ama sağ bekte de oynayabiliyorum. Benim için önemli olan kulübün kazanması ve katkı verebilmek" dedi. - BURSA

Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim'den 4 değişiklik
15 dakikada 4 gol atmayı başaran Lewandowski tarihe geçti Merih Demiral'a asker selamı veren Dybala: Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım Mustafa Cengiz'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:31:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Shehu: "Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]