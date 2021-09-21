Shell, ABD'deki en önemli petrol tesisinin satışı için ConocoPhillips ile anlaştı - Son Dakika

Merkezi Amsterdam'da bulunun İngiliz-Hollanda ortaklığındaki Royal Dutch Shell, ABD'nin Permian Havzası'ndaki petrol üretim tesislerini, varlık portföyünü çeşitlendirmek ve karbon salınımını azaltmak için 9,5 milyar dolara ConocoPhillips'e satmak için anlaştıklarını açıkladı.

Royal Dutch Shell'in ABD'deki iştirakinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, dünyanın en büyük petrol sahası Permian Havzası'ndaki tesisin satışı için 9,5 milyar dolar bedelle petrol firması ConocoPhillips ile anlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell'in Direktörü Wael Sawan, "ConocoPhillips'e yapılacak satış, şirketin Permian'daki varlıklarını değerlendirmesi için cazip bir seçenek olarak belirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, açıklamada satış sebebi olarak Shell'in karbon salınımını azaltma ve daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı yapma hedefleri gösterildi.

Satıştan elde edilecek 7 milyar dolar Shell'in yatırımcılarına dağıtılacak, kalan tutar ise bilançoyu desteklemek için kullanılacak.

ConocoPhillips'ten yapılan açıklamaya göre ise tesislerin tamamı Teksas'ta bulunuyor ve 600 mil uzunluğunda petrol, doğal gaz, su hattı ile diğer altyapı ürünleri de anlaşma kapsamında yer alıyor.

Söz konusu tesisin gelecek yıl günlük petrol üretim kapasitesinin 200 bin varil olacağı öngörülüyor.

Shell, Permian Havzası'ndaki tesisleri Eylül 2012'de Chesapeake Energy'den 1,9 milyar dolar bedelle satın almıştı.

Hollanda Lahey bölge mahkemesi, mayıs ayındaki kararında Shell'in 2030'da karbon salınımını 2019'a göre yüzde 45 azaltması gerektiğine hükmetmişti.