Son Dakika Haberleri: Shell, Elektrikli Araç Şarjı Konusunda Otomotiv Üreticileriyle İş Birliği Yapmayı Planlıyor

Shell, Elektrikli Araç Şarjı Konusunda Otomotiv Üreticileriyle İş Birliği Yapmayı Planlıyor

15 dakika önce

Dünyanın en büyük enerji firmalarından olan Shell, geleceğin araçları olan elektrikli arabalar konusunda yatırımlarına hız vermeyi planlıyor.

Shell, Elektrikli Araç Şarjı Konusunda Otomotiv Üreticileriyle İş Birliği Yapmayı Planlıyor, System.String[]
Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Shell, elektrifikasyon konusunda kendisine yeni bir yol çizmeye çalışıyor ancak bunu tek başına sonuna kadar götüremeyeceğini de biliyor.

Shell, bağımsız istasyonların ötesinde elektrikli araç şarjı konusunda otomobil üreticileriyle iş yapmaya oldukça açık. Mark Gainsborough, Reuters'a verdiği röportajda "Müşteriler sadece belirli işletmelerde arabalarını şarj etmek istemiyor, işte ve evde de bu işi halledebilmek istiyorlar. Biz de bu alan için girişimlerde bulunuyoruz" dedi.



Gainsborough, verdiği röportajda ayrıca Shell'in tüm otomotiv üreticileriyle konuştuğunu, hepsinin potansiyel müşteriler ve iş ortakları olduğunu da dile getiriyor. Shell'in özel olarak sadece bir değil, birden fazla ortaklık istediğini dile getiren Gainsborough, elektrikli araç altyapısının şu an için küçük bir pazar olduğunu fakat büyümeye oldukça açık olduğunu dile getirdi.

Shell, bu alandaki ilk yatırımını 2017'de NewMotion adlı firmayı alarak yapmıştı. Hollanda merkezli firma, Avrupa'nın en büyük elektrikli araç şarj ağına sahipti. Şirket bu konudaki yatırımlarını sürdürerek kendi şarj ağı, şarj cihazı ve yazılımına sahip olan Greenlots isimli firmayı da bünyesine dahil etti.




Tabii ki Shell'in rakipleri de bu konuda çeşitli yatırımlar yapıyor. BP, geçtiğimiz Haziran ayında Birleşik Krallık'ın en büyük elektrikli araç şarj ağına sahip olan Chargemaster'ı satın aldı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:45 

Reuters, Shell, Teknoloji
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