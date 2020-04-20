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Shell Türkiye Ülke Başkanı Erdem: Petrol fiyatı uzun süre bu seviyelerde kalmaz
34 dakika önce
Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, son dönemde sert şekilde gerileyen petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde uzun süre devam edemeyeceğini belirterek, "Fiyatların arz ve talep dengeleri çerçevesinde şekillenmesini bekliyoruz" dedi.
ShellTürkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, son dönemde sert şekilde gerileyen petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde uzun süre devam edemeyeceğini belirterek, "Fiyatların arz ve talep dengeleri çerçevesinde şekillenmesini bekliyoruz" dedi.
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20.04.2020 05:34:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Shell Türkiye Ülke Başkanı Erdem: Petrol fiyatı uzun süre bu seviyelerde kalmaz - Son Dakika