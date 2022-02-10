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Shell ve BP, Güney Afrika'nın en büyük petrol rafinerisindeki faaliyetlerini durduracak - Son Dakika

Shell ve BP, Güney Afrika'nın en büyük petrol rafinerisindeki faaliyetlerini durduracak

10.02.2022 19:51
Shell ve BP, Güney Afrika'nın en büyük petrol rafinerisindeki faaliyetlerini durduracak

Uluslararası enerji şirketleri Shell ve BP'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Durban kentinde bulunan ve ülkenin en büyük ham petrol rafinerisi olma özelliği taşıyan Sapref tesislerindeki operasyonlarını gelecek aydan itibaren süresiz olarak durduracağı bildirildi.

Uluslararası enerji şirketleri Shell ve BP'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Durban kentinde bulunan ve ülkenin en büyük ham petrol rafinerisi olma özelliği taşıyan Sapref tesislerindeki operasyonlarını gelecek aydan itibaren süresiz olarak durduracağı bildirildi.

Shell ve BP'den yapılan ortak açıklamada, Güney Afrika'nın rafinaj kapasitesinin yüzde 35'ini karşılayan bu tesislerdeki operasyonların en geç mart sonuna kadar dondurulacağı belirtildi.

Açıklamada, rafinerideki faaliyetlerin süresiz durdurulması kararının, Shell ve BP'nin hissedarlarına sunduğu çeşitli seçenekler hakkında bilinçli bir sonuca varılmasına izin vermek için alındığı kaydedildi.

BP Güney Afrika Üst Yöneticisi (CEO) Taelo Mojapelo, yaptığı açıklamada, bu kararın Güney Afrika'daki müşterilere yönelik akaryakıt tedarikini etkilemeyeceğini söyledi.

Shell Güney Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Hloniphizwe Mtolo ise rafinerideki operasyonları durdurma kararının zor bir karar olduğunu ancak firmanın Güney Afrikalı müşterilerine akaryakıt arzı güvenliğini sağlamaya kararlı olduğunu belirtti.

Güney Afrika'da mahkeme, geçen ay Shell'in Güney Afrika kıyılarında yürüttüğü petrol ve doğal gaz araştırma faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

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Güney Afrika, Petrol, Shell, BP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Shell ve BP, Güney Afrika'nın en büyük petrol rafinerisindeki faaliyetlerini durduracak - Son Dakika


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