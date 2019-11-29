Shelly-Ann Fraser-Pryce, Tokyo’dan sonra bırakıyor

Önümüzdeki yaz düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları, Jamaikalı sprinter Fraser-Pryce’ın son durağı olacak. Başarılı atlet, Telegraph’a verdiği röportajda, Tokyo’nun ardından emekli olacağını söyledi: “Tokyo, benim son olimpiyatım olacak. Bu konuda eminim. Emekli olmanın benim için zor olacağını düşünmüyorum.”

Aralık ayının sonunda 33. yaşını kutlayacak olan Fraser-Pryce, 2008 ve 2012 olimpiyatlarında 100 metrede altın alarak kariyerinin en büyük başarılarını elde etmişti. Onu son olarak eylül ayında Doha’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda izlemiştik. Jamaikalı, orada 100 ve 4x100 metrede altın madalyanın sahibi olmuştu.

Fraser-Pryce, emeklilikten sonraki süreç hakkında endişe duymuyor. Bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklıyor: “Kariyerimden sonra yapabileceklerimi biliyorum. İyi bir şeyler yapmak için politikaya girmek gerekmiyor. Kendim olarak iyi bir şeyler yapabilirim.”

Başarılarla dolu bir kariyer

2008 Pekin ve 2012’de 100 metre altını... Shelly-Ann Fraser-Pryce, 100 metrede üst üste iki olimpiyat altını alan tarihteki üçüncü sporcu oldu. Ancak bu, onun başarılarının yalnızca bir kısmını oluşturuyor.

Fraser-Pryce’ın 100 metrede iki olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra dört de dünya şampiyonluğu bulunuyor. Jamaikalı sprinter; 2009, 2013,2015 ve 2019’da alınan bu şampiyonluklarla kadın ve erkeklerde tarihte dört defa 100 metre şampiyonluğu yaşayan ilk atlet oldu. 2008’den bu yana katıldığı beş dünya şampiyonasının dördünde 100 metre altınını kimselere bırakmadı.

2013 Dünya Atletizm Şampiyonası, Fraser-Pryce’ın kariyerinin en önemli satır başlarını yazdığı şampiyonalardan biri olmuştu. Başarılı atlet, o şampiyonada 100, 200 ve 4x100’de altın madalyanın sahibi olarak tek bir dünya şampiyonasında bu üç altını da alan ilk kadın sprinter olma başarısını gösterdi.

Jamaikalı sprinter aynı zamanda 2014 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metrede de altın madalyaya ulaşmıştı. Bu başarı; onu 60, 100, 200 ve 4x100 metre branşlarının hepsinde dünya şampiyonu olan tarihteki ilk atlet yaptı.

Tüm bunların yanı sıra, Fraser-Pryce, 2012 Haziran’ında 100 metrede elde ettiği 10:70’lik derece ile tüm zamanların en hızlı dördüncü derecesini elde etmişti.

2017’de doğum için atletizme ara veren Fraser-Pryce, 2019 Doha’da 32 yaşındayken aldığı 100 metre altını ile, uluslarası bir şampiyonada 100 metrede altın madalya alan en yaşlı kadın atlet ve bunu başaran ikinci anne oldu.

Atletizm dünyası Fraser-Pryce’ın emekliliğiyle tabii ki önemli bir atleti kaybetmiş olacak. Ancak henüz 23 yaşında olan ve son dünya şampiyonasında biri 200 metre altını olmak üzere üç madalya alan Birleşik Krallıklı Dina Asher-Smith, Jamaikalının önümüzdeki dönemde halefi olacak gibi gözüküyor.