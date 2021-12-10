Shenmue 3 sistem gereksinimleri neler? Shenmue 3 kaç GB?

Babasının katilini bulmayı arzulayan Japon bir genç olan Ryo Hazuki rolünde oynarken Çin'in taşralarında derinlere yolculuk edin. Macera, gizem, dostluk, dövüş sanatları ve nihai intikama dair bir öykü!

SHENMUE 3 KONUSU

Babasının ölümünün intikamını almaya can atan 18 yaşındaki Japon dövüş sanatları ustası Ryo Hazuki rolünde oynayın. Destansı Shenmue serisinin bu üçüncü bölümünde Ryo, babasının katilinin aradığı yapay bir eser olan Phoenix Aynası'nın ardındaki gizemi çözmeye çalışmaktadır. Yolculuğu onu, güzel manzaralarla çevrelenmiş, etkinlik dolu, Çin'in temsili taşra bölgelere götürür. Ryo'nun macerası onu, bir taraftan Phoenix Aynası'nın ardındaki gerçeği bilenleri araştırmasını sağlarken bir taraftan da kumarda şansını deneyebileceği, atari oyunları oynayabileceği, yarı zamanlı işlerde çalışabileceği ve eğitimini daha da ileriye taşıyacağı dağ köylerine ve kasabalarına sürükler.

SHENMUE 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Shenmue 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7×64, Windows 8×64, Windows 10×64 (64-bit OS Required)

İşlemci: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) or better; Quad-core or better

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti or better (DirectX 11 card & VRAM 2GB Required)

DirectX: Sürüm 11

Shenmue 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit OS Required)

İşlemci: Intel Core i7-7700 (3.60 GHz)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 11

Shenmue 3 kaç GB?

Shenmue 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 100 GB boş depolama alanı gerekmektedir.