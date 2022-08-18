Xi: Çkp Her Zaman Halkın Yanındadır - Son Dakika
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Xi: Çkp Her Zaman Halkın Yanındadır

18.08.2022 13:46
Xi: Çkp Her Zaman Halkın Yanındadır

SHENYANG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP'nin halka yürekten hizmet ettiğini ve her zaman halkın yanında olduğunu halkın hissetmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

SHENYANG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP'nin halka yürekten hizmet ettiğini ve her zaman halkın yanında olduğunu halkın hissetmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamaları Çarşamba günü Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning Eyaleti'nin Shenyang şehrini teftiş ederken yapan Xi, Parti inşası ve kamu hizmeti konusundaki yerel çabalar hakkında bilgi almak için Huanggu Bölgesindeki bir topluluğu da ziyaret etti. Xi, eski yerleşim topluluklarının yenilenmesini insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için önemli bir çalışma olarak nitelendirerek, yalnızca yaşanan çevreyi ve olanakları iyileştirmenin değil, aynı zamanda toplum hizmetlerini artırmanın da gerekli olduğunu vurguladı. Çin'in yaşlanan nüfusu ve yaşlıların ortalama yaşam süresinin uzaması göz önüne alındığında, yaşlı bakım hizmetlerinin genişlemeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Xi, yaşlılık programları ve ilgili sektörlerin geliştirilmesini, koşulların uygun olduğu bölgelerde yaşlı bakım tesislerinin inşasının güçlendirilmesini vurguladı. Xi ayrıca gelişmiş çocuk bakımı ve gelişiminin sağlanması için de çağrıda bulundu. Xi, hükümet zorunlu eğitimdeki öğrencileri ev ödevlerinden ve kampüs dışı derslerden gelen aşırı yüklerden kurtarmak için önlemler aldığından, toplulukların çocukların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını sağlamak amacıyla kamu refahı yaratacak daha fazla kampüs dışı faaliyet yürütmesi gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi: Çkp Her Zaman Halkın Yanındadır - Son Dakika

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