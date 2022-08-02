Çin'in Liaoning Eyaletinde Nehir Taşması Nedeniyle 6.000'den Fazla Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Çin'in Liaoning Eyaletinde Nehir Taşması Nedeniyle 6.000'den Fazla Kişi Tahliye Edildi

02.08.2022 17:35
Çin'in Liaoning Eyaletinde Nehir Taşması Nedeniyle 6.000'den Fazla Kişi Tahliye Edildi

SHENYANG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yetkililer Salı günü, eyalette bulunan bir nehrin kabararak taşması sonucu toplam 6.393 bölge sakininin başka yerlere taşındığını söyledi.

SHENYANG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yetkililer Salı günü, eyalette bulunan bir nehrin kabararak taşması sonucu toplam 6.393 bölge sakininin başka yerlere taşındığını söyledi. Panjin kenti halkla ilişkiler departmanı, kentten geçen Raoyang Nehri'nin sularının bölgede yaşanan iki şiddetli sağanak yağmurun etkisiyle kabardığını söylediler. Meteoroloji ve Hidroloji Departmanı'na göre bölgede şimdiye dek kaydedilen en şiddetli selin yaşandığı belirtildi. Raoyang Nehri'ndeki taşma Pazartesi sabahı yerel saatle 10.30'da meydana geldi. Kentin sel kontrol merkezi, 1. Seviye acil durum sel kontrol müdahalesi ilan ederek bölgeye 2.680 kurtarma personeli ile 320 iş ve nakil aracı sevk etti. Bölgeye kum torbaları ve ahşap kazıklar gibi selle mücadele malzemesi de gönderildi. Yerel saatle 19.00 itibarıyla toplam 6.393 bölge sakini emniyetli yerlere sevk edilmişti. Bölgede herhangi bir ölü veya yaralı bildirilmedi. Bölgede kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Liaoning Eyaletinde Nehir Taşması Nedeniyle 6.000'den Fazla Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Liaoning Eyaletinde Nehir Taşması Nedeniyle 6.000'den Fazla Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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