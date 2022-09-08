Çin'in Liaoning Eyaletinde Ahududu Hasadı

SHENYANG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Faku ilçesine bağlı Dengshipuzi kasabasındaki çiftçiler her yıl 300 tonun üzerinde mahsul veren ahududu yetiştiriciliğinde 10 yıldan fazla deneyime sahip. Bu meyvelerin en az yüzde 90'ı Japonya , Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Kaynak: Xinhua

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