0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar - Son Dakika
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0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar

17.08.2022 22:26
0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar

SHENZHEN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guang dong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı, Salı günü başladı.

SHENZHEN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guang dong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı, Salı günü başladı. Yaklaşık 100.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip olan fuara 1.400'den fazla işletme katılıyor. Fuarda çeşitli akıllı ekipmanlar sergileniyor.

0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda akıllı canlı yayın cihazını deneyen ziyaretçiler, 1 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda lazer projeksiyon kum masasını inceleyen insan lar, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret eden bir erkek, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda akıllı bir çift gözlük takan bir ziyaretçi, 17 Ağusto s 2022. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda bir çift XR (genişletilmiş gerçeklik) gözlüğünü inceleyen insanlar, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarında sergilenen bir aracın akıllı kabinini görünüyor, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda akıllı çamaşır makinesine bakan bir ziyaretçi, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda 3D vücut ölçüm aynasını deneyen bir ziyaretçi, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

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ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar - Son Dakika
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