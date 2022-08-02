Shenzhen Belirli Yollarda Tamamen Otonom Araçlara İzin Veriyor - Son Dakika
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Shenzhen Belirli Yollarda Tamamen Otonom Araçlara İzin Veriyor

02.08.2022 11:52
Shenzhen Belirli Yollarda Tamamen Otonom Araçlara İzin Veriyor

SHENZHEN, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyde yer alan metropolü Shenzhen Pazartesi günü, akıllı ve internet bağlantılı araçlarla ilgili yerel bir düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle tam otonom araçların belirli yollarda kullanımına izin vermeye başladı.

SHENZHEN, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyde yer alan metropolü Shenzhen Pazartesi günü, akıllı ve internet bağlantılı araçlarla ilgili yerel bir düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle tam otonom araçların belirli yollarda kullanımına izin vermeye başladı. Bu kararla sürücüsüz tam otonom otomobiller yerel trafik yönetimi departmanı tarafından belirlenen alanlarda yollarda kullanılabilecek. Yönetmelik sürücüsü olan veya olmayan otonom araçların karıştığı trafik kazalarında sorumluluk kurallarını da belirliyor. Pazartesi günü, Shenzhen merkezli otonom sürüş startup'ı DeepRoute.ai, Shenzhen şehir merkezinde yol testleri gerçekleştirdi. Firmaya ait sürücüsüz bir otomobil, yaklaşık yarım saatte 9,6 km'lik bir yolculuğu tamamladı. DeepRoute.ai'nin CEO'su Maxwell Zhou, yeni düzenlemenin otonom sürüş şirketlerinin teknoloji seviyelerini geliştirmelerine ve otonom sürüşün ticarileşmesini hızlandırmalarına yardımcı olacağını söyledi. Zhou, şirketin algoritmayı daha da uygun hale getirdiğini ve güvenlik stratejisini yol testi için yeniden kurduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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