Otomobil Fuarı'ndan detaylar
Ziyaretçilerin fuarı dolaşması Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Shenzhen, Hong Kong ve Makao Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Mini Cooper da sergilendi.
Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Makao, Güncel, Son Dakika
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