Shenzhen, Hong Kong ve Makao Uluslararası Otomobil Fuarı - Son Dakika
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Shenzhen, Hong Kong ve Makao Uluslararası Otomobil Fuarı

06.06.2022 13:33

Otomobil Fuarı'ndan detaylar Ziyaretçilerin fuarı dolaşması Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Shenzhen, Hong Kong ve Makao Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Mini Cooper da sergilendi.

Otomobil Fuarı'ndan detaylar

Ziyaretçilerin fuarı dolaşması Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Shenzhen, Hong Kong ve Makao Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Mini Cooper da sergilendi.

Shenzhen, Hong Kong ve Makao Uluslararası Otomobil Fuarı
Shenzhen, Hong Kong ve Makao Uluslararası Otomobil Fuarı
Shenzhen, Hong Kong ve Makao Uluslararası Otomobil Fuarı
Shenzhen, Hong Kong ve Makao Uluslararası Otomobil Fuarı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Makao, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shenzhen, Hong Kong ve Makao Uluslararası Otomobil Fuarı - Son Dakika

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