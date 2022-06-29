Shenzhou-13 Astronotları Karantina ve İyileşme Sürecinin Ardından İlk Kez Basının Karşısına Çıktı

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-13 mürettebatlı görevinin üç astronotu, Nisan ayında Dünya'ya dönmelerinin ardından Salı günü ilk kez basının ve halkın karşısına çıktı. Beijing'de düzenlenen basın toplantısında Astronot Birliği Komutanı Jing Haipeng, Shenzhou-13 mürettebatının istirahat süreci ve sonrasına ilişkin planları anlattı. Jing'in verdiği bilgiye göre üç astronot, karantina, iyileşme ve gözlem aşamalarını tamamlamış bulunuyor. Şu anda tıbbi muayene sonuçları normal olan astronotlar, fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumdalar. Mürettebatın temel olarak kalp fonksiyonlarının eski haline geldiğini söyleyen Jing, kas güçleri, dayanıklılık ve kemik yoğunluklarının da iyileştiğini sözlerine ekledi.

Jing, üç astronotun sağlık değerlendirmelerinin ardından normal eğitimlerine kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. 16 Ekim 2021'de uzaya fırlatılan Shenzhou-13 uzay aracı, astronotlar Zhai Zhigang, Wang Yaping ve Ye Guangfu'yu Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye götürdü. Tianhe'de altı ay yaşayan astronotlar, Çinli astronotların şu ana kadar uzayda geçirdiği en uzun süre rekorunu kırdı. Üç astronot 16 Nisan 2022'de güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü. Astronotlar, "iyi hissetme" olarak tanımladıkları bir esenlik hali içinde bir dizi yenilikçi, çığır açan bilimsel deneyleri ve uzay uygulamalarını tamamladı. Uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Çinli astronot olan Zhai Zhigang, diğer Çinli astronotlardan daha fazla araç dışı faaliyetlerde bulundu. Zhai, hem uzayda hem de eğitim sırasında "iyi hissetme" halinin, ülkenin insanlı uzay girişimlerinin gelişimi sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Çin'in araç dışı uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ilk kadın astronotu olan Wang Yaping, aynı zamanda gençlere uzayla ilgili konularda bilgi vererek ülkenin ilk "uzay öğretmeni" de oldu. Wang, gençlerin Çin'in uzay istasyonunun inşasına katılmasını bekliyor. Shenzhou-13 görevi, Ye Guangfu'nun uzaya ilk yolculuğuydu. Ye, Çin'in uzay istasyonunun yabancı astronotlara da açık olduğunu söyledi.

Üç astronot, tekrar uzaya dönmek için her zaman hazır olduklarını ifade etti.