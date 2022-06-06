Shenzhou-14 Astronotları Tianzhou-4 Kargo Aracına Girdi - Son Dakika
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Shenzhou-14 Astronotları Tianzhou-4 Kargo Aracına Girdi

06.06.2022 15:02
Shenzhou-14 Astronotları Tianzhou-4 Kargo Aracına Girdi

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (C MSA) Pazartesi günü, Shenzhou-14 mürettebatının, çevre testlerini tamamladıktan sonra Tianzhou-4 kargo aracına girdiklerini açıkladı.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (C MSA) Pazartesi günü, Shenzhou-14 mürettebatının, çevre testlerini tamamladıktan sonra Tianzhou-4 kargo aracına girdiklerini açıkladı. CMSA'ya göre Shenzhou-14 mürettebatı, Çin'in uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'ye başarılı bir şekilde girip yerleştikten sonra Beijing saatiyle 12.19'da Tianzhou-4 kargo aracının kapağını açarak kargo aracının içine girdiler. Mürettebat bunun ardından Tianzhou-3 kargo aracına da girecek ve kargo transferi ve diğer ilgili işleri planlandığı gibi yerine getirecek. Shenzhou-14 uzay aracı Pazar günü Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmişti. Shenzhou-14'ün hızlı bir şekilde çekirdek modül Tianhe, Tianzhou-3 kargo aracı ve Tianzhou-4 kargo aracı kombinasyonu ile kenetlenerek otomatik buluşmayı tamamlamasının ardından mürettebat çekirdek modüle girmişti. Mürettebat yörüngede altı ay kalacak ve uzay istasyonunun montaj ve inşasını tamamlayacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shenzhou-14 Astronotları Tianzhou-4 Kargo Aracına Girdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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