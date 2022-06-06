Shenzhou-14 Astronotları Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülünde

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-14 uzay aracında bulunan üç Çinli astronotun, Pazar günü Çin'in uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye giriş yaptığını bildirdi. Shenzhou-14'ün; Tianhe modülü, Tianzhou-3 kargo gemisi ve Tianzhou-4 kargo gemisi kombinasyonuyla başarılı şekilde hızlı otomatik buluşma ve kenetlenme gerçekleştirmesinden sonra Shenzhou-14 mürettebatı, uzay aracının dönüş kapsülünden yörünge kapsülüne girdi. Bir dizi hazırlıktan sonra Chen Dong, Tianhe çekirdek modülünün kapağını açtı. Beijing saatiyle 20.50'de Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe birer birer Tianhe'ye girdi. CMSA, üç astronotun çalışmalarını planlandığı şekilde yürüteceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

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