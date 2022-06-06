Shenzhou-14 Astronotları Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülünde - Son Dakika
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Shenzhou-14 Astronotları Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülünde

06.06.2022 11:42
Shenzhou-14 Astronotları Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülünde

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-14 uzay aracında bulunan üç Çinli astronotun, Pazar günü Çin'in uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye giriş yaptığını bildirdi.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-14 uzay aracında bulunan üç Çinli astronotun, Pazar günü Çin'in uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye giriş yaptığını bildirdi. Shenzhou-14'ün; Tianhe modülü, Tianzhou-3 kargo gemisi ve Tianzhou-4 kargo gemisi kombinasyonuyla başarılı şekilde hızlı otomatik buluşma ve kenetlenme gerçekleştirmesinden sonra Shenzhou-14 mürettebatı, uzay aracının dönüş kapsülünden yörünge kapsülüne girdi. Bir dizi hazırlıktan sonra Chen Dong, Tianhe çekirdek modülünün kapağını açtı. Beijing saatiyle 20.50'de Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe birer birer Tianhe'ye girdi. CMSA, üç astronotun çalışmalarını planlandığı şekilde yürüteceğini bildirdi.

Shenzhou-14 Astronotları Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülünde

Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan ekran görüntüsünde, uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'nin giriş kapağını açan Çinli astronot Chen Dong görülüyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Shenzhou-14 Astronotları Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülünde

Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan ekran görüntüsünde, uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'ye giren üç Çinli astronot görülüyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Shenzhou-14 Astronotları Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülünde

Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan ekran görüntüsünde, uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'ye girdikten sonra el sallayan üç Çinli astronot Chen Dong (ortada), Liu Yang (sağda) ve Cai Xuzhe görülüyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Shenzhou-14 Astronotları Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülünde

Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan ekran görüntüsünde, uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'ye giren Çinli astronot Chen Dong görülüyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shenzhou-14 Astronotları Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülünde - Son Dakika

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