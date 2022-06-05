Shenzhou-14 Görevindeki Çinli Astronotlar İçin Uğurlama Töreni - Son Dakika
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Shenzhou-14 Görevindeki Çinli Astronotlar İçin Uğurlama Töreni

05.06.2022 11:34
Shenzhou-14 Görevindeki Çinli Astronotlar İçin Uğurlama Töreni

JİUQUAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde Pazar sabahı uğurlama töreni düzenlendi.

JİUQUAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde Pazar sabahı uğurlama töreni düzenlendi. Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin üzerindeki Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracı, Beijing saatiyle 10.44'te (TSİ 05.44) Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Shenzhou-14 Görevindeki Çinli Astronotlar İçin Uğurlama Töreni

Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çinli astronotlar Chen Dong (ortada), Liu Yang (sağda) ve Cai Xuzhe yaklaşık altı ay uzayda kalacak, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Shenzhou-14 Görevindeki Çinli Astronotlar İçin Uğurlama Töreni

Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çinli astronotlar Chen Dong (sağda), Liu Yang (ortada) ve Cai Xuzhe yaklaşık altı ay uzayda kalacak, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Shenzhou-14 Görevindeki Çinli Astronotlar İçin Uğurlama Töreni

Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çinli astronotlar Chen Dong (sağda), Liu Yang (ortada) ve Cai Xuzhe yaklaşık altı ay uzayda kalacak, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Shenzhou-14 Görevindeki Çinli Astronotlar İçin Uğurlama Töreni

Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çinli astronotlar Chen Dong (ortada), Liu Yang (sağda) ve Cai Xuzhe yaklaşık altı ay uzayda kalacak, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shenzhou-14 Görevindeki Çinli Astronotlar İçin Uğurlama Töreni - Son Dakika

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