Shenzhou-14 Mürettebatlı Uzay Aracı Fırlatıldı - Son Dakika
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Shenzhou-14 Mürettebatlı Uzay Aracı Fırlatıldı

05.06.2022 11:24
Shenzhou-14 Mürettebatlı Uzay Aracı Fırlatıldı

JİUQUAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin, Pazar günü Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracını fırlattı.

JİUQUAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin, Pazar günü Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracını fırlattı. Böylece üç astronot altı aylık görev için uzay istasyonu birleşimi yapmak üzere yola çıkmış oldu. Astronotlar, Tiangong uzay istasyonunun montajını ve inşasını tamamlamak için yer ekibiyle birlikte çalışacak. Bu süreçte uzay istasyonu, tek modüllü bir yapıdan çekirdek modül Tianhe'ye iki laboratuvar modülü Wentian ve Mengtian'ın eklenmesiyle üç modüllü ulusal bir uzay laboratuvarına dönüştürülecek. Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin üzerindeki uzay aracı, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 10.44'te fırlatıldı.

Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin üzerinde bulunan Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracı, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin üzerinde bulunan Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracı, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin üzerinde bulunan Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracı, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lian Zhen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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