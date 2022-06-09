Shenzhou-14 Taykonotları Uzayda 24 Tıbbi Deney Yapacak

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Perşembe günü, Shenzhou-14'te bulunan taykonotların Çin'in uzay istasyonunda geçirecekleri altı ay boyunca yörüngede 24 tıbbi araştırma yapacaklarını açıkladı. Çin insanlı uzay programı taykonot sistemi baş tasarımcı yardımcısı Li Yinghui, bu uzay tıbbı deneylerinin asıl olarak ağırlıksız ortamın ve uzay uçuşlarının taykonotları nasıl etkilediğini incelemek için tasarlandığını söyledi. Daha önceki mürettebatlı görevlere kıyasla Shenzhou-14'te taykonotların kan, idrar ve salya dahil vücut sıvısı örnekleri de toplanacak. Üç taykonot ayrıca kas kaybını ölçmek ve idrar metabolitlerini analiz etmek için invazif olmayan optik yöntemler de kullanacak.

Li, daha önceki Shenzhou-12 ve Shenzhou-13 taykonotlarının topladığı verilerin Shenzhou-14 mürettebatının daha sonraki araştırmaları için iyi bir temel oluşturduğunun da altını çizdi. Çin, ülkenin uzay istasyonu projesi için üçüncü mürettebatlı görev olan Shenzhou-14 görevini 5 Haziran'da uzaya gönderdi. Taykonot üçlüsü yer ekibiyle işbirliği içerisinde Tiangong uzay istasyonunun montaj ve inşasını tamamlayacak. Taykonotlar ayrıca bilimsel yaşam, ekoloji ve biyoteknoloji araştırmaları için deney kabinlerinde de çalışmalar yapacak.