Sheraton Bıshkek kapılarını açıyor

Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Marriott Group'a bağlı Sheraton Bishkek Otel'in açılışına Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, milletvekilleri ve iş insanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Mıstaçoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yatırımlarını sürdürdüklerini ifade ederek, Sheraton Bishkek Oteli'nin açılmasının Kırgızistan ekonomisine de büyük katkıları olacağına inandıklarını söyledi. Aydın Mıstaçoğlu, Mıstaçoğlu Şirketler Grubu olarak bu denli önemli bir yatırıma imza atmanın ve Marriot Group gibi bir markayla işbirliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mıstaçoğlu Şirketler Grubu olarak Kırgızistan'daki ilk yatırımlarını 2013 yılında gerçekleştirdiklerini anlatan Aydın Mıstaçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mıstaçoğlu Şirketler Grubu olarak 25 yıl önce başlayan iş hayatımız, son 6 yılda Kırgızistan'daki yatırımlarımızla devam ediyor. Kırgızistan'daki yatırımlarımıza 2013 yılında hayata geçirdiğimiz BishkekPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile BishkekPark Residence projeleriyle devam ettik. BishkekPark Kompleksi'nde işletmeci olarak da hizmet veriyoruz ve bu projeyle birçok dünya markasını Kırgızistan halkıyla buluşturduk. 2017'de Dema Madencilik ve 2019'da Sheraton Bishkek'le bu ülkede yaptığımız her yatırımla bazı ilkleri gerçekleştirmekten ve dünyanın sayılı markalarının Kırgızistan'a gelmesine vesile olmaktan son derece mutluyuz."

SHERATON BİSHKEK, KONUKLARINA EŞSİZ BİR DENEYİM SUNUYOR

Tanrı Dağları ve panoramik şehir manzarasına sahip Sheraton Bishkek Otel, konuklarını Orta Asya'nın tam merkezinde, dünyanın en temiz havasıyla buluşturuyor. Bölgenin en modern şehri Bişkek'te bulunan Sheraton Bishkek Otel, misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

Sheraton Bishkek, başkentte iş dünyasının kalbi olan Kievskaya Caddesi'nde BishkekPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin üstünde 26 katlı yapısı ile ülkenin en yüksek binası olma özelliğini taşıyor. Toplam 20 bin metrekare kullanım alanına sahip Sheraton Bishkek Otel'in standart, superior, süit ve kral dairesi seçeneklerinden oluşan 400 yatak kapasitesi bulunuyor.

Sheraton Bishkek farklı büyüklüklerdeki toplantı salonları, bin kişi kapasiteli kongre merkezi, kapalı havuzu, tüm dünya masajlarının uygulandığı SPA'sı, misafirlerinin günlük spor ihtiyacını karşılayacak fitness alanı, barları ve restoranlarıyla şehirdeki ayrıcalıklı yaşamın merkezi olmaya hazırlanıyor. Kırgızistan mutfağının eşsiz yöresel tatlarıyla, dünya mutfağından lezzetli seçeneklerin buluştuğu restoranı ve 26'ncı kattaki Sheraton Club Lounge, yemeklerinin yanı sıra manzarası ile misafirlerine görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanıyor.

Sheraton Bishkek, Kırgızistan'ın ilk ve en büyük alışveriş merkezi BishkekPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin üzerinde olması nedeniyle, misafirlerine modadan teknolojiye, kozmetikten süpermarket ihtiyacına kadar 100'den fazla global markaya kolayca ulaşma imkanı da sunuyor.