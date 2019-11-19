Sheraton Istanbul City Center Oteli açıldı

Sheraton Istanbul City Center, iş ve cemiyet hayatından önde gelen isimlerin katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, "1937 yılında kurulduğu günden bugüne mükemmel hizmet anlayışı ile bulunduğu çevreye değer katan Sheraton markası, şimdi de Beyoğlu'nun kalbindeki yerinde şehrin yeni buluşma noktası olacak," dedi.

Al Rayyan Turizm Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani ise Türkiye'de bulunmaktan ve bu değerli gecede yer almaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

Marriott International Bölge Direktörü Pankaj Birla ise, "Türkiye'ye ne zaman ziyarete gelsem, bu ülkenin misafirperverliğinden çok etkileniyorum. Sheraton Istanbul City Center'ın bu güzel kültürü tüm dünyaya göstereceğinden eminim," dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sheraton Istanbul City Center, 254 odası, tam donanımlı etkinlik ve balo salonları, Shine SPA'sı ve Sheraton Fitness'ıyla hizmet verecek. Sheraton Istanbul City Center'ın bünyesinde ayrıca Nev'i Lokma Restaurant, Lobby Bar ve EspressoLab bulunuyor. (Fotoğraflı)