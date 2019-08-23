Sherlock Holmes 3 Filmi

Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Chris Brancat kaleme alırken başrollerini Robert Downey Jr., Rachel McAdams ve Jude Law paylaşıyor.
Yönetmen: Dexter Fletcher
Senaryo: Arthur Conan Doyle, Chris Brancato
Oyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Sherlock Holmes 3
Yapımcı Firma: Warner Bros
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 07.01.2022
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