Sherlock Holmes Chapter One Çıkış Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
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Sherlock Holmes Chapter One Çıkış Tarihi Belli Oldu

19.09.2021 04:57

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Frogwares'in açık dünya dedektiflik oyunu Sherlock Holmes Chapter One'ın çıkış tarihi netleşti.

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<a class='keyword-sd' href='/sherlock-holmes/' title='Sherlock Holmes'>Sherlock Holmes</a> Chapter One Çıkış Tarihi Belli Oldu

Sherlock Holmes Chapter One çıkış tarihi duyuruldu ve detaylı oynanış videosu paylaşıldı.

Geliştirici stüdyo Frogwares, Sherlock Holmes Chapter One'ın PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için 16 Kasım 2021'de çıkacağını açıkladı. Bir de oyuna ait oynanış videosu yayınladı. Lovecraft evreninde geçen gizem oyunu Sinking City'nin yapımcısı olan Frogwares'in yeni oyunu Sherlock Holmes Chapter One aynı zamanda eski nesil konsollar PlayStation 4 ve Xbox One'a da gelecek. Ancak bu platformlar için net bir çıkış tarihi verilmedi, 16 Kasım'dan "birkaç hafta sonra" oynanabilir olacağı belirtildi.

Bununla birlikte oyunun satış fiyatı ve ön sipariş detayları da belli oldu. Standart sürüm 45 dolar, Deluxe sürümü 59 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Deluxe sürümün içerisinde Season Pass içeriği, Mycroft Holmes görevi ve diğer bonus içerikler yer alıyor. Bunun dışında, oyunun herhangi bir sürümünü ön sipariş veren herkes Frogwares'in 2014'de çıkan başarılı oyunu Sherlock Holmes Crimes and Punishments'ı ücretsiz olarak edinecek.

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Sherlock Holmes Chapter One tam ölçekli bir oyun olacak, adının aksine bölümler halinde yayınlanmayacak. Yani Chapter Two ismiyle devam etmeyecek.

Açık dünya oynanış sunan Sherlock Holmes Chapter One'da soruşturma mekaniklerinin yanı sıra hafif yakın ve silahlı dövüş elementleri de yer alıyor. Soruşturma mekaniği olay yerlerini incelemeyi, şüphelilerle konuşmayı, fiziksel kanıt toplamayı ve değerlendirmeyi ve en sonunda zihninizde bir sonuca varmayı içeriyor.

Sherlock Holmes Chapter One çıkış tarihi duyurusu ile birlikte yayınlanan oynanış videosu:

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Kaynak: SaveButonu
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