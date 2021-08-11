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Sherlock Holmes tutkusuyla gelen başarı - Son Dakika

Sherlock Holmes tutkusuyla gelen başarı

11.08.2021 10:11
Sherlock Holmes tutkusuyla gelen başarı, System.String[]

Yaşar Üniversitesini 2015 yılında birincilikle bitiren Özge Canbul, Fulbright Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tamamladığı yüksek lisansının ardından Japonya Devlet Bursu MEXT'i kazanarak kabul edildiği Hokkaido Üniversitesinde doktorasını sürdürüyor.

Yaşar Üniversitesini 2015 yılında birincilikle bitiren Özge Canbul, Fulbright Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tamamladığı yüksek lisansının ardından Japonya Devlet Bursu MEXT'i kazanarak kabul edildiği Hokkaido Üniversitesinde doktorasını sürdürüyor. Canbul, Sherlock Holmes ve İngiliz Edebiyatına olan tutkusunun peşinden giderek İzmir'den önce ABD'ye sonra Japonya'ya kadar uzanan eğitim hayatını anlattı ve gençlere "Hayallerinizin peşinden gitmekten korkmayın" çağrısında bulundu.

Okuduğu jeofizik mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Sherlock Holmes serisine olan hayranlığı ve İngiliz Edebiyatına olan büyük tutkusunun peşinden giden Özge Canbul, yüzde 100 burslu eğitim gördüğü Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2015 yılında okul birinciliği ile mezun oldu.

Eğitimine devam ederken çift ana dal yapıp Mütercim Tercümanlık Bölümünde de okuyan Canbul, her iki bölümü de başarıyla tamamlarken, bir yandan da pedagojik formasyon eğitimi aldı. Yine 2015'te, ABD'nin en prestijli burs programı olarak kabul edilen Fulbright Bursunu kazanan Özge Canbul, yüksek lisansını New York'taki Fordham Üniversitesi'nde tamamladı. 2 yıllık eğitiminin ardından Türkiye'ye döndüğünü belirten Özge Canbul, "Yurt dışındaki okul veya üniversitelerin yabancı diller yüksekokuluna karşılık gelen birimlerinde çalışabilmek için Türkiye'ye döndüğümde CELTA eğitimi aldım. Türkiye bulunduğum dönemde Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Japonya'daki üniversitelerde araştırma yapma veya yüksek lisans, doktora ve mesleki uzmanlık programlarına devam etme imkanı sağlayan burs programı olan MEXT'e başvurdum. Bursu kazandım ve 2019 yılının Nisan ayında Japonya'ya geldim" diyerek tamamı kazandığı burslarla İzmir'den ABD'ye ve Japonya'ya uzanan eğitim sürecini anlattı.

Japonya'da doktora eğitimi sürüyor

Özge Canbul, "Öncelikle ilk 6 ay Japonca eğitimi alıp sonraki 6 ayda da araştırma öğrencisi olarak Japonya'nın önde gelen üniversitelerinden olan ve dünya çapında da hep üst sıralarda yer alan 145 yıllık geçmişe sahip Hokkaido Üniversitesi'nde eğitim alıp araştırma yaptım. Araştırmalarım verimli olduğu için doktoraya da burada devam etme kararı aldım. Doktora sınavını geçip üniversiteden kabul ve bursun devam etme onayını aldıktan sonra çalışmalarıma başladım. Hokkaido'da 2023 Mart ayına kadar sürecek doktora eğitimimi sürdürüyorum. Bunun yanı sıra bu yıl 2 derste öğretim asistanı olarak görev alıyorum. Bunun yanında yaz tatili gibi derslerin olmadığı dönemlerde akademik ve tez danışmanım Dr. Eijun Senaha'nın Araştırma Asistanı olarak da görev alıyorum. Pedagojik yeteneklerimi geliştirmek ve özgeçmişime de katkısı olması için aynı zamanda Hokusei Gakuen Üniversitesi Yabancıdiller Yüksekokulunda kısmi zamanlı İngilizce Okutmanı olarak görev yapıyorum" dedi.

Mühendislik eğitimini yarıda bırakarak tekrar üniversite sınavına hazırlanıp Yaşar Üniversitesine adım attığı günden bu yana hedefinin akademisyen olmak olduğunu dile getiren Özge Canbul, "Tabii ki öncelikle Yaşar Üniversitesi ve Fordham Üniversitesi ile Hokkaido Üniversitesindeki saygıdeğer akademisyenlerimi birer rol modeli olarak görüp örnek almam şu ana kadar hala aynı yolda devam etmemi sağlayan en önemli desteklerden biri. Ailem de beni her konuda destekledi. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna süren eğitim yolculuğumda desteklerini hep yanımda hissettim. Ailem herhangi bir yönlendirme veya baskı yapmadığı gibi her adımda yanımda olmak için ellerinden geleni yaptı. Bundan sonraki süreçte de dünyanın farklı yerlerinde görev alıp hem kendimi geliştirmeye hem de gönüllü bir kültür ataşesi olarak birçok farklı ülke ve toplumla kültür alışverişine devam etmeyi diliyorum" diye konuştu.

Yaşar Üniversitesinde aldığı eğitimin ve edindiği uluslararasılaşma kültürünün kendisine birçok kapıyı açtığını, ufkunu geliştirdiğini dile getiren Canbul, ders aldığı akademisyenlerin birçoğu ile halen iletişimde olduğunu dile getirdi.

Deneyimlerinden yola çıkarak gençlere tavsiyelerde bulunan Canbul, şunları söyledi:

"En önemli olan istedikleri bir alanda okumaları. Severek, tutku ile çalışmak gerçekten önemli bir şey. Üniversite yılları hem eğlenceli zaman geçirilesi hem de bir yandan kendini geliştirmeye adanası yıllar, özellikle son iki yıl. Yurt dışında okumak, iyi meslek sahibi olmak vb. seçimler kolay ve kısa yollar değil, ama getirileri çok olan seçimler. İlk adımı attıktan sonra gerisi gelecektir. Özellikle üniversite yıllarında 'Ben ne yapacağım' diye en son yıla gelmeden düşünmeye başlamak, burslar ve sertifikalar gibi bazı şeyleri soruşturup araştırmak çok önemli. 19-20 yaşında ilk okuduğum bölümü bırakıp hayallerimin peşinden gidip İngiliz Dili ve Edebiyatı okumayı seçmeseydim hayal ettiğim şeylere ulaşamaz ve şu an Japonya'da istediğim bölümde olamayabilirdim. Yapabileceğinize inanın ve bunun peşinden gidin. Emekli bir ailenin çocuğu olarak yıllardır burslarla okuyan, yaşamını iyi denilecek düzeyde devam ettiren bir birey olarak, severek ve tutkuyla yapılan işin, okunan bölümün getirisinin hem maddi hem manevi daha fazla ve daha iyi olduğu kanısındayım." - İZMİR

Sherlock Holmes tutkusuyla gelen başarı
Sherlock Holmes tutkusuyla gelen başarı
Sherlock Holmes tutkusuyla gelen başarı
Sherlock Holmes tutkusuyla gelen başarı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sherlock Holmes tutkusuyla gelen başarı - Son Dakika


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