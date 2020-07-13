SHGM: 64 bin 635 onaylı İHA pilotu var - Son Dakika

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İnsansız Hava Aracı (İHA) Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 64 bin 635 İHA pilotu olduğunu açıkladı.
SHGM, Twitter hesabından İHA Kayıt Sistemi ile ilgili güncel bilgiler paylaştı. Buna göre, son 3 ayda kayıt sistemine 168 farklı ülkeden giriş yapıldı. İHA Kayıt Sistemi'ni kullanan etkin kullanıcı sayısı son 1 günde 18 bin, 7 günde 91 bin, 30 günde 268 bin kişi oldu.
Mevzuat, ağırlığı 500 gram ve üstü İHA satanların, alanların, üretenlerin, ithal edenlerin ve uçuranların İHA Kayıt Sistemi'nde kayıt işlemi yapmalarını zorunlu kılıyor.