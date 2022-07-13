SHGM Avrupa'nın Türk personel talebine olumsuz baktığını açıkladı - Son Dakika
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SHGM Avrupa'nın Türk personel talebine olumsuz baktığını açıkladı

13.07.2022 15:53
SHGM Avrupa'nın Türk personel talebine olumsuz baktığını açıkladı

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel eksikliğinin Türk personel ile karşılanmasına olumlu bakmadığını açıklarken, yurt dışında çalışmak isteyen personele yönelik ise, " Okçular tepesini asla terk etmemenizi sizden bilhassa rica ediyoruz"...

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel eksikliğinin Türk personel ile karşılanmasına olumlu bakmadığını açıklarken, yurt dışında çalışmak isteyen personele yönelik ise, " Okçular tepesini asla terk etmemenizi sizden bilhassa rica ediyoruz" çağrısında bulundu.

İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısını nedeniyle Türk çalışanları istihdam etmek isterken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. SHGM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avrupa ve dünya, havacılık sektöründe kabusu yaşarken Türk Sivil Havacılığı sizin sabır ve azminiz sayesinde lider konumunu sürdürmeye devam etmektedir. Bu nedenle, bazı ülkelerin ve bu ülkelere ait işletmelerin, ülkemiz sivil havacılığına imrenmeleri ve sizleri istihdam etmeye yönelik çalışmalarını son derece normal karşılıyoruz. Bu kapsamda, son günlerde bazı ülkelerin, havacılık profesyonellerimizi istihdam etmeye yönelik yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını titizlikle takip etmekteyiz. Bu ülkelerin yapmış olduğu çalışmaların bir diğer amacının, sizler gibi nitelikli ve başarısı tasdiklenmiş profesyonelleri istihdam etmenin yanı sıra ülkemizin havacılık sektöründeki yükselişini durdurmaya yönelik olduğunun da bilincindeyiz. Konuyu bu bağlamda değerlendirdiğimizde, Türk sivil havacılığının yükselişinin aynı şekilde devam etmesi amacıyla okçular tepesini asla terk etmemenizi sizden bilhassa rica ediyoruz. Bahse konu olan personelin çalıştıkları mevcut kurum ve kuruluşlarından ayrılmak istemelerine ilişkin geri dönüşler doğru bir şekilde ele alınmalı, bunlara pratik ve hızlı çözümler üretilmelidir. Bu geri dönüşlerde kurumsallaşma problemlerine yönelik hususlar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Ücretsel nedenlerle ayrılma taleplerine ilişkin de ilgili havacılık şirketlerimizin bütçelerinin el verdiği ölçüde konuyla ilgili gereken adımları atmalarını ve personel kayıplarını minimize etmeye yönelik gerekli değişiklikleri yapmalarını rica ederiz. Bununla birlikte, sadece ücretsel bir karşılaştırma yapmak yanıltıcı olabileceğinden, havacılık sektöründe bireysel değil bütünsel çözümlerde, ilgili ülkelerle çalışabileceğimiz unutulmamalıdır" diye belirtti.


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Kaynak: DHA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Okçular, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SHGM Avrupa'nın Türk personel talebine olumsuz baktığını açıkladı - Son Dakika

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