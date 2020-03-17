SHGM'den 6 ülkeye daha uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SHGM'den 6 ülkeye daha uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

SHGM'den 6 ülkeye daha uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama Açıklaması

7 saat önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun saat 08.00 itibarıyla 6 ülkeye daha uçuşları durdurduğunu bildirdi.

SHGM'den 6 ülkeye daha uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun saat 08.00 itibarıyla 6 ülkeye daha uçuşları durdurduğunu bildirdi.

SHGM'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar kapsamında saat 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar durduruldu.

Bu çerçevede, bahse konu ülkelerin taşıyıcıları bugün en son ilgili ülkenin lokal saati ile 08.00'de yolculu olarak kalkış yapabilecek ve bunların Türkiye'ye inişine izin verilecek. Söz konusu saatten sonra ilgili ülkelerin taşıyıcıları sadece Türkiye'de kalan kendi vatandaşlarını almak için boş olarak Türkiye'ye gelebilecek. Kargo uçuşları devam edecek.

Yerli taşıyıcıların ilgili ülkelere gidiş uçuşlarının son kalkışının bugün Türkiye saati ile 08.00 itibarıyla tamamlanması, dönüş uçuşları için yine aynı tarih ve ilgili ülkenin lokal saatiyle yine 08.00'de son kalkışının yapılmış olması gerekecek. Söz konusu saatten sonra bu ülkelere, ilgili ülkenin halihazırda geliş uçuşları için durdurma kararı yok ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmaksızın yolcu uçuşu düzenlenebilecek ancak uçuşların dönüşü boş olacak.

Söz konusu uygulama koltuk konfigürasyonundan bağımsız olarak tüm yolculu uçuş türlerini kapsayacak.

Bahsedilen boş uçuşlar dışında söz konusu ülkelerden yerli/yabancı hiçbir sefere izin verilmeyecek.

Bununla birlikte, yerli/yabancı taşıyıcılar, yurt dışından Türkiye'ye düzenleyeceği tüm uçuşlarda son 14 gün içinde durdurma kararı alınan ilgili ülkelerde bulunmuş olan yolcuları uçuşlarına kabul etmeyecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir         
23:06
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi         
19:25
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
17:58
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor         
17:09
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı         
14:31
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı 2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı         
13:47
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?         
12:18
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi         
12:00
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil         
10:30
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 08:17:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SHGM'den 6 ülkeye daha uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]