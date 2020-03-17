SHGM'den 6 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun saat 08.00 itibarıyla 6 ülkeye daha uçuşları durdurduğunu açıkladı.



SHGM'den yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 17 Mart 2020 saat 08: 00 itibariyle İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar durdurulmuştur. Bu çerçevede, bahse konu ülkelerin taşıyıcıları 17.03.2020 tarihinde en son ilgili ülkenin lokal saati ile 08: 00'de yolculu olarak kalkış yapılabilecek ve ülkemize inişine izin verilecektir. Bu saatten sonra ilgili ülkelerin taşıyıcıları sadece Türkiye'de kalan kendi vatandaşlarını almak için boş olarak ülkemize gelebilecektir. Kargo uçuşları devam edecektir. Yerli taşıyıcıların ilgili ülkelere gidiş uçuşlarının son kalkışı 17.03.2020 tarihi ve Türkiye saati ile 08: 00 itibariyle tamamlanması, dönüş uçuşları için yine aynı tarih ve ilgili ülkenin lokal saati ile 08: 00 itibarı ile son kalkışının yapılmış olması gerekmektedir. Bu saatten sonra bu ülkelere, ilgili ülkenin halihazırda geliş uçuşları için durdurma kararı yok ise T.C. vatandaşları olmaksızın yolcu uçuşu düzenlenebilecek ancak uçuşların dönüşü boş olacaktır. Kargo uçuşları devam edecektir. Söz konusu uygulama koltuk konfigürasyonundan bağımsız olarak tüm yolculu uçuş türlerini kapsamaktadır. Yukarıda bahsedilen boş uçuşlar dışında söz konusu ülkelerden yerli/yabancı hiçbir sefere izin verilmeyecektir. Bununla birlikte, yerli/yabancı taşıyıcıların yurt dışından ülkemize düzenleyeceği tüm uçuşlarda son 14 gün içerisinde durdurma kararı alınan ilgili ülkelerde bulunmuş olan yolcuları uçuşlarına kabul etmemesi gerekmektedir" denildi. - ANKARA