SHGM'den "Atlasglobal Havayolları" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel SHGM'den 'Atlasglobal Havayolları' açıklaması - Son Dakika

SHGM'den "Atlasglobal Havayolları" açıklaması

6 saat önce

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlasglobal Havayolları'nın operasyonlarını sürdürememesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

SHGM'den
SİVİL  Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlasglobal Havayolları'nın operasyonlarını sürdürememesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

SHGM, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından bir açıklama yaptı. Atlasglobal Havayolları'nın iflas başvurusunda bulunduğunun bildirildiği açıklamada, ""Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup, uçuşları durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:59 Kaynak: DHA
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