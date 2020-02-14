SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlasglobal Havayolları'nın operasyonlarını sürdürememesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

SHGM, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından bir açıklama yaptı. Atlasglobal Havayolları'nın iflas başvurusunda bulunduğunun bildirildiği açıklamada, ""Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup, uçuşları durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

- İstanbul