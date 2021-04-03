SHGM'den "Boeing 737 Max " açıklaması - Son Dakika

SHGM'den "Boeing 737 Max " açıklaması

03.04.2021 16:30
SHGM'den

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm dünyada uçuş emniyeti gerekçesiyle durdurulan Boeing 737 MAX tipi uçakların Türkiye'de yeniden uçuşlara başlamasına yönelik 15 maddelik "Uçuşa Elverişlilik Direktifi" (UED) yayımladı.

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM),  tüm dünyada uçuş emniyeti gerekçesiyle durdurulan Boeing 737 MAX  tipi uçakların Türkiye'de yeniden uçuşlara başlamasına yönelik 15 maddelik "Uçuşa Elverişlilik Direktifi" (UED) yayımladı. Buna göre, söz konusu uçakların yeniden Türkiye'de havalanabilmesini sağlayacak şartları kapsayan UED'nin uygulanması koşuluyla 737-MAX tipindeki uçakların yeniden uçabileceği duyuruldu.

Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar sonrası 2019 yılı mart ayında tüm dünyada uçuş yasağı getirilen Boeing 737-MAX tipi uçakların Türkiye'de seferlere başlaması için hazırlıklar sürüyor. SHGM bu tipteki  uçakların yeniden hizmete  alınması öncesinde uygulanması gereken süreçleri içeren "Uçuşa Elverişlilik Direktifi"ni internet sitesinden yayımladı. Buna göre 737-MAX'ler, tasarım değişiklikleri, operasyonel ve bakım el kitabı değişiklikleri ile pilotların eğitimlerini içeren 15 maddelik işlemlerin gerçekleştirilmesiyle tekrar uçabilecek. SHGM'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada  29 Ekim 2018'de Endonezya'da ve 10 Mart 2019'da Etiyopya'da yaşanan iki ölümlü uçak kazası sonrası Boeing B737-8 ve B737-9 MAX uçaklara ait uçuşların tüm dünyada olduğu gibi 12 Mart 2019 tarihinde  Türkiye'de de durdurulduğu hatırlatıldı.

DİREKTİFLERİ UYGULAYAN UÇABİLECEKAçıklamada bu uçakların yeniden hizmete alınması amacıyla üretici firma  Boeing ve ABD Havacılık İdaresi'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ilgili hava araçlarının hizmette olduğu ülke havacılık otoriteleri ile gerekli tedbir ve uygulanması gereken işlemlere yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Uçuşa Elverişlilik Direktifi  hazırlanmıştır. Bu bağlamda, anılan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)'nin uygulanması koşuluyla  ülkemiz ilgili operatörlerinde bulunan Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmiştir" denildi


- İstanbul

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Boeing 737, Havacılık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SHGM'den 'Boeing 737 Max ' açıklaması - Son Dakika


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