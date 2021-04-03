SHGM'den Boeing 737 MAX açıklaması - Son Dakika

SHGM'den Boeing 737 MAX açıklaması

03.04.2021 16:42
SHGM'den Boeing 737 MAX açıklaması, System.String[]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), iki yılı aşkın süredir dünya genelinde uçuşları durdurulan Boeing 737 MAX'lerle ilgili yayımladığı duyuruda, havayolu şirketlerinin Uçuşa Elverişlilik Direktifleri'ni yerine getirmesi durumunda havayolu şirketlerinin Boeing B737-8 MAX ve B737-9 MAX...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), iki yılı aşkın süredir dünya genelinde uçuşları durdurulan Boeing 737 MAX'lerle ilgili yayımladığı duyuruda, havayolu şirketlerinin Uçuşa Elverişlilik Direktifleri'ni yerine getirmesi durumunda havayolu şirketlerinin Boeing B737-8 MAX ve B737-9 MAX uçaklarına yeniden uçuş izninin verileceğini açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, iki ayrı ölümlü kaza yaşanmasının ardından tüm dünyada uçuşları durdurulan Boeing 737 MAX tipindeki uçaklara ilişkin yeni bir duyuru yaptı. İki yılı aşkın süredir yerde bulunan MAX uçakların yeniden uçuşlara dönmesi için üretici şirketin yoğun mesaisi devam ederken, SHGM de bu kapsamda Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması öncesinde uygulanması gereken süreçlerin yer aldığı Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımladı.

Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımlandı

Konuya ilişkin SHGM'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması öncesinde uygulanması gereken süreçlerin yer aldığı uçuşa elverişlilik direktifi (UED-2021/0001) Yayımlanmıştır. Bilindiği üzere, 29 Ekim 2018 ve 10 Mart 2019 tarihlerinde yaşanan iki ölümlü kaza sonrası Boeing B737-8 ve B737-9 MAX uçaklarının uçuşları tüm dünyada olduğu gibi 12 Mart 2019 tarihinde ülkemizde de durdurulmuştur. Sonrasında, ilgili hava araçlarının yeniden hizmete alınması amacıyla hava aracı tasarımı sahibi Boeing şirketi ile ABD Havacılık İdaresi (FAA) tarafından ülkemizin de arasında bulunduğu ilgili hava araçlarının hizmette olduğu ülke havacılık otoriteleriyle gerekli tedbir ve uygulanması gereken işlemlere yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Ek'te yer alan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED-2021/0001) hazırlanmıştır. Bu bağlamda, anılan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)'nin uygulanması koşuluyla ülkemiz ilgili operatörlerinde bulunan Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Uçuşa Elverişlilik Direktifi'ni yerine getiren şirketler uçabilecek

SHGM tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik Direktifi kapsamında pilotların eğitimi, yazılım güncellemesi, operasyonel ve bakım el kitabı değişiklikleri gibi 15 maddeden oluşan işlemlerin gerçekleşmesi durumunda havayolu şirketleri, Boeing B737-8 MAX ve B737-9 MAX tipindeki uçaklarını uçurabilecek. - İSTANBUL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Boeing 737, Havacılık, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SHGM'den Boeing 737 MAX açıklaması - Son Dakika


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