SHGM'den salgın döneminde havacılık personeli eğitimleri için düzenleme - Son Dakika
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SHGM'den salgın döneminde havacılık personeli eğitimleri için düzenleme

11 dakika önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında eğitim ve sağlık sertifikalarında düzenlemeye gitti.

SHGM'den salgın döneminde havacılık personeli eğitimleri için düzenleme, System.String[]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında eğitim ve sağlık sertifikalarında düzenlemeye gitti.

SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, uçuş ve kabin ekibi üyelerine uygulanması gereken başlangıç ve tazeleme eğitimlerinde, özellikle birden fazla kullanıcı tarafından kullanılan ekipmanlarda salgın riskinin artması, dünya genelinde uygulanan karantina ve yurt dışı yasağı gibi tedbirler nedeniyle düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda eğitmen ve tesislere erişim sağlayamayan işletmeler ve ekip üyeleri için hazırlanan genelgeyle, pilotların tazeleme eğitimleri, öğretmenlik veya kontrol pilotluğu yetkileri için gerekli işlemler, pilotların İngilizce dil yeterliliği geçerlilik süreleri gibi birçok alanda geçici tedbirler alındı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:08 Kaynak: AA

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