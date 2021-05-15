SHGM'den Türkiye'ye girişlerde PRC uygulamasına ilişkin yeni NOTAM - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hong Kong, Çin, Vietnam, Avustralya, Yeni Zellanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan gelen yolcuların PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Daha önce ismi bulunan İsrail ise listeden çıkarıldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde tüm ülkelere uygulanan PCR testi zorunluluğunun 15 Mayıs'tan itibaren, Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan gelecek yolcular için uygulanmayacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda bugün itibariyle belirtilen ülkelerden gelen yolcular için PCR testi uygulaması devreye girdi.

SHGM notam yayımladı

Konuya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) tarafından yayımlanan notamda "14 Mayıs 2021 tarihi itibarihi saat 21.00 UTC (Türkiye saati ile 15 Mayıs saat 00.00) itibariyle Hong Kong, Çin, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan gelen yolcuların PCR testi sonucu sunmaları istenmeyecektir" denildi.

İsrail listeden çıkarıldı

Öte yandan, daha önce belirtilen listede İsrail de bulunurken, son güncellemede değişikliğe gidildiği görüldü. SHGM'nin yayımladığı listede İsrail yer almadı. - İSTANBUL