SHGM'DEN UÇUŞ AÇIKLAMASI - Son Dakika

SHGM'DEN UÇUŞ AÇIKLAMASI
6 saat önce
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferler için 17 Mart'a kadar verilen uçuş iznini bugüne çekti.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:50 Kaynak: DHA
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Almanya
, Fransa
, İspanya
, Avusturya
, Hollanda
, Belçika
, İsveç
, Norveç
ve Danimarka
çıkışlı seferler için 17 Mart'a kadar verilen uçuş iznini bugüne çekti.
SHGM sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Corona virüsü nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24: 00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir"ifadelerine yer verildi.
- İstanbul
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