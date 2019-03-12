Son Dakika Haberleri: Shgm Filosunda "Boeing 737 Max 8" Bulunan İki Şirketle Toplantı Yapacak

Shgm Filosunda "Boeing 737 Max 8" Bulunan İki Şirketle Toplantı Yapacak

6 dakika önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), filolarında Boeing 737 Max 8 tipi uçak bulunan Türk hava yolu şirketleri ile yarın Ankara'da toplantı yapacak.

Shgm Filosunda
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), filolarında Boeing 737 Max 8 tipi uçak bulunan Türk hava yolu şirketleri ile yarın Ankara'da toplantı yapacak.

Buna göre, SHGM, filosunda Max 8 tipi uçak bulunan Türk Hava Yolları ile Corendon Havayollarını  toplantıya davet etti.

Ankara'da yarın SHGM yetkilileri, Boeing 737 Max 8 tipi uçak modeliyle ilgili, iki şirketin yetkilileri ile görüşme yapacak.

Etiyopya Havayolları'nın pazar günü Addis Ababa'dan Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevirilmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:33 Kaynak: DHA

Ekonomi
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