SHGM seyahat tablosu güncellendi - Son Dakika

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Türkiye'den yurtdışına gidecek ve geliş yapacak yolcuların korona virüs tedbirleri kapsamında uymaları gereken kuralları ve şartlarla ilgili 'Ülkelere Giriş Tablosu'nu güncelledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yayımlanan tabloda Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağı İngiltere ve Danimarka ile birlikte Hindistan, Rusya, Eritre ve Hong Kong'a ilişkin bilgiler güncellendi. Bu ülkelerden Türkiye'ye gelecek yolcular uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Türkiye'ye gelebilecek. Ayrıca seyahatten 72 saat önce register.health.gov.tr adresinde yer alan yolcu bilgi formunun doldurulmaları gerekecek

"Hindistan'dan gelen yolculara 10 gün karantina "

Türkiye'den 30 Nisan'a kadar uçuşların durdurulduğu Hindistan'da son 10 gün içinde bulunan yolcuların Türkiye'ye varışlarında valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantinaya alınacak. 14. günde PCR testi negatif çıkanların karantinası sonlandırılacak

" İngiltere ve Danimarka'ya gidecek olan yolculara Test ve Karantina "

Türkiye'den Danimarka gidişi uygun yolcuların en fazla 24 saat önce yapılmış negatif PCR sonucu ibraz etmeleri gerekecek. Bu kişilerin ise varışta 10 günlük izolasyon süreci bulunuyor. İngiltere'ye gidecek 11 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 72 saat önce yapılmış negatif COVID-19 antijen, LAMP, nükleik asit veya PCR test sonucu ibrazı gerekiyor. Kişinin bu ülkeye varıştan 10 gün karantinada kalacak. Karantinanın 2. ve 8. günlerde masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere Covid-19 testi yapılacak. Evde yada otelde 10 günlük karantina süresi bulunacak.

Türkiye'den Eritre'ye gidişlerde ise 6 yaşından küçük yolcular ve COVID-19 aşı sertifikasına sahip yolcular haricindeki tüm yolcular varıştan en fazla 72 saat önce verilmiş negatif bir COVID-19 PCR test sonucuna sahip olmaları isteniyor. Yolcular bu ülkeye varışta masrafları kendilerine ait olmak üzere COVID-19 hızlı antijen testine tabi tutulurken masrafları kendilerine ait olmak üzere 7 gün karantinaya da alınabiliyor.

" Rusya'ya gideceklere PRC Testi"

15 Nisan'dan Haziran ayına kadar uçuşların askıya alındığı ve karşılıklı olarak haftada iki seferin yapılacağı Rusya'ya girişten önce en fazla 3 gün içerisinde yapılmış PCR testi sonucu isteniyor. Bu ülke vatandaşları ise gerekli muayene ve testleri Rusya'ya dönüşlerini müteakip üç gün içinde gerçekleştirebilecekler. Ancak yurtdışından dönen Rusların PCR testi sonuçlarını alana kadar ev ortamında izolasyona tabi olması zorunlu olacak. Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştireceği seferlerinde ise Rusya Federasyonu vatandaşlarının yanı sıra, seyahatlerine Rusya Federasyonu üzerinden transit yolcu olarak devam edeceğini gösteren biletini ibraz etmek koşuluyla, Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye olan ülke vatandaşları, Abhazya Cumhuriyeti ve Güney Osetya Cumhuriyeti ülke vatandaşları da taşınabilecek. THY'nin Moskova Vnukovo Havalimanı 'dan gerçekleştirileceği seferlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer yabancı ülke vatandaşlarını taşınabilecek.

Türkiye'den Hong Kong'a girişte en fazla 72 saat önce yaptırılmış PCR test sonucu ibraz edilmesi isteniyor. Çin dışından gelen tüm kişiler için zorunlu karantina süresi 21 güne çıkarılmış durumda Ayrıca son 21 gün içinde Türkiye'de bulunan yada transit uçuş gerçekleştiren yolcuların Covid Testi yanı sıra 21 günlük otel rezervasyonu da ibraz etmeleri gerekiyor. Hong Kong'da belirli vakalarda ise 28 güne kadar karantina uygulanabiliyor - İSTANBUL