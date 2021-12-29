Shiba Inu, Dogecoin, HUH Token altcoinleri yükseltiyor - Son Dakika

HUH Token'ın kısa sürede elde ettiği başarısı ses getiriyor

Son zamanlarda HUH Token'ın başlıca özelliklerinden birinin kripto para endüstrisindeki başarı algısının nadir olmasından kaynaklandığına bağlanıyor. HUH Token, 2 blok zincirinde (Binance ve Ethereum) yaşayan bir jeton olması ve dünyanın ilk Utimeme'si olması bakımından benzersiz bir özelliği de beraberinde getiriyor. HUH Token bir utimeme olarak popülaritesini yardımcı madeni paranın pratikliği ile tek bir basit pakette birleştiriyor. HUH Token'ın ayrıca e-kitaplarında belirtilen insani hedefleri ve tüm HUH Token sahiplerinin sürekli büyüyen HUH Token topluluğuna katkıda bulunabilecekleri bir platform olan MetHUH'u kurma hedefi olduğunu belirtiyor.

HUH Token için ilk 48 saat hareketli geçti

HUH Token, 6 Aralık Pazartesi günü piyasaya sürülmesinin ardından 90 binin üzerinde mevduat, pazarda %1000 büyüme ve HUH Token sahibi olabileceğiniz PancakeSwap'ta ilk 20'de yer alarak çok başarılı bir 48 saat geçirdi. İlk aşamalarında, acemi coinin yükselişi yoğun bir ilgi kazanırken HUH Token'ın uzun süre yakından takip edileceği öngörülüyor. Şu anda 150 milyon doların üzerinde piyasa değeri, büyüyen bir sahip havuzu ve Coinmarketcap, CoinGecko, BitForex, Poocoin ve daha pek çok şeyde görülenden çok daha fazlasını biriktirdiği göz önünde bulunduruluyor.

Dogecoin, Shiba Inu ve Floki Inu'yu kaçıranlar HUH Token'ı takip ediyor

Kripto para severlerin erken aşamalarında Dogecoin, Shiba Inu ve Floki Inu'yu kaçırdıklarında görüldüğü gibi, kripto para birimlerine erken başlamanın sonraki adımlardan daha iyi bir seçenek olabileceğini unutmamak her zaman hatırlatılan bir nokta olarak öne çıkıyor. Şu anda HUH Token, HUH Token sahiplerine, ailelerine ve arkadaşlarına vermeleri için benzersiz bir referans kodu sunuyor ve onlar da bu kodun sahibi olursa ilk para yatırmaları için %10 BNB bonusu alarak, %10'luk satış ücreti indirimi kazanıyorlar.

Shiba Inu 1 yılda en çok konuşulanlar arasında girdi

Shiba Inu, 2020'de yazında piyasaya sürülmesinin ardından kripto meraklısı için tünelin sonunda yeni bir ışık yanmasına kapı araladı. Shiba Inu kripto para dünyasında oldukça sıra dışı bir şey başardı ve Kkndilerinden daha büyük bir altcoin ile doğrudan rekabet etmeye başlayarak başarıya ulaştı. Shiba Inu için ideal bir medya fırtınası yaratarak, Shiba'yı PancakeSwap dahil olmak üzere dünya çapında en iyi 20 sıralamasına girmeyi başardı.

Shiba Inu yaşadığı hızlı bir büyüme ise HUH Token'ın verilerine dayanarak, HUH Token aynı gemide olabileceği yorumcular tarafından göz önünde bulunduruluyor.

Dogecoin'in popülaritesi artıyor

Dogecoin eskiden altcoin piyasasına hükmederken, o dönemde kripto para piyasasının en iyi meme coini olarak kendisi için mükemmel bir fırtına yarattı. Bir şaka olarak başlayan madeni paranın amacı, Bitcoin ile rekabet etmek ve yatırımcının gücünü kullanmaktı. Fakat Dogecoin bundan çok daha fazlasını başardı. Çünkü kripto para biriminin büyümesi için yeni bir platform yarattı ve çeşitli yaratıcıları kendine çekti. Tiger King tabanlı madeni paralar ve hatta Yüzüklerin Efendisi madeni parası da dahil olmak üzere kılık değiştirmeler gerçekleştirdi. Dogecoin ve onunla birlikteki Shiba Inu'ya şimdi de HUH Token eklenmesinin ardından bu üçlü kripto para birimini yalnızca kullanılan veya biriktirilen değil, aynı zamanda üzerinde söz ve etkiye sahip olunan bir şey olarak tasavvur ettiler.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

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