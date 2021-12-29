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Shiba Inu ve Dogecoin ilk 10'dan çıkarıldı - Son Dakika

Shiba Inu ve Dogecoin ilk 10'dan çıkarıldı

29.12.2021 14:48
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Shiba Inu ve Dogecoin ilk 10'dan çıkarıldı

Son zamanlarda akademisyenlerin kripto dünyasına karşı yorumları arasında meme coinlerin, kripto para birimi sektörünün iyi bir göstergesi olma argümanı öne çıkıyor. Meme para birimlerinin gün geçtikçe yayılması, bir kripto para birimi boğa piyasasının başlangıcını müjdeliyor. En iyi 10 kripto para biriminden Dogecoin'nin düşüşe geçmesiyle ise meme para birimi çılgınlığının azalması bekleniyor.

Dogecoin ve Shiba Inu, ilk 10 kripto para birimi listesinden çıkarıldı

Dogecoin ve Shiba Inu, ilk 10 kripto para birimi listesinden çıkarıldı. İki köpek yavrusu temalı kripto para birimi olan Dogecoin ve Shiba Inu, son haftalarda piyasa değerlerinde düşüş yaşadı ve bu durum onları ilk 10'un dışına itti. Öte yandan Elon Musk ise durumun destekçisi olmak için yakın zamanda Dogecoin'in Tesla ürünlerini satın almak için kullanılmasına izin vermeyi beklediğini ve bunun kripto para biriminin fiyatında %20'den fazla bir artışla sonuçlanmasını beklediğini söyledi. DOGE ve SHIB popülerliğini kaybederken, yeni gelen HUH Token yüzlerce yeni kullanıcı kazanıyor, hatta Pancakeswap'ta işlem gören tüm kripto para birimlerinin ilk 20'sinde yer alıyor.

Shiba Inu ve Dogecoin ilk 10'dan çıkarıldı

DogeCoin düşüyor, HUH Token yükseliyor

HUH Token 6 Aralık günü yayına girmesinin ardından yalnızca bir haftadan kısa bir sürede %6000 artış yaşadı. Bunun nedenleri arasında ise HUH'ın sosyal coşkuyu pragmatizmle etkili bir şekilde harmanlama yeteneğinin olması ön plana çıkıyor. HUH Token'ın bu süreçte yalnızca bir meme parası olmaktan ziyade aynı zamanda bir 'Utimeme' para birimi olduğu da iddia ediyor.

HUH Token kullanıcılarına sunduğu kod aracılığıyla indirim fırsatı yaratıyor

HUH Token, teknik incelemesinde belirtildiği gibi uygulamalarını türünün tek örneği olan öneri motoru aracılığıyla bir ağ oluşturma sitesi için planlar yapıyor. Yönlendirme, sahiplerin başkalarını katılmaya teşvik ederek ekstra değer kazanmalarına izin verdiği için ise piyasada bir yenilik olarak kabul ediliyor. Yönlendirmeyi almak için ise HUH Token web sitesinden bir kod almak, ardından bu kod daha sonra daha önce hiç HUH Token satın almamış herhangi biri tarafından kullanılmasını sağlamak gerekiyor. Kodu veren kişi bu işlem sonucunda ilk satın alma fiyatı üzerinden %10 indirim kazanıyor, ayrıca kişi satış ücretinde indirim aldığı için kazanç sağlıyor.

HUH Token'ın günlük işlem hacmi 1 milyon doların aştı

HUH Token'ın şu anda on binlerce sahibi ve 1 milyon doların üzerinde günlük işlem hacmi son günlerde dikkat çekiyor. Haftalık olarak 1 milyon dolar değerine ulaşan HUH Token bu noktada ise büyük bir token yakımı planlıyor. Bu düzenli oluşum, mevcut tüm sahipler için Token'in değerini artıracağı düşünülüyor. Bu potansiyel ise ancak sosyal ağları MetHUH web3.0'da dünyanın önde gelen medya alanı olma hedefiyle faaliyete geçtiğinde genişleyecek.

HUH Token statü kazanıyor

Köpek temalı kripto para birimleri, odak noktası HUH gibi yükselen meme coinlere kaydığı için sosyal statülerini kaybediyor gibi görünüyor. Ancak bazı uzmanlar, Shiba Inu'nun piyasa fiyatının yıl sonuna doğru hız kazandığında, yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyor. Bunun nedeni, üçlü dip oluşumunun Dogecoin fiyatının toparlanacağı ve 0,30 dolara ulaşacağına bağlanıyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

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Son Dakika Advertorial Sondakika Shiba Inu ve Dogecoin ilk 10'dan çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Shiba Inu ve Dogecoin ilk 10'dan çıkarıldı - Son Dakika
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