Üye Girişi
Shiba Inu ve HUH Token'ı 2022'de neler bekliyor? - Son Dakika

Shiba Inu ve HUH Token'ı 2022'de neler bekliyor?

31.12.2021 16:54
İlandır
Shiba Inu ve HUH Token'ı 2022'de neler bekliyor?

Kripto piyasasının son gelişmeleri gündemdeki yerini alıyor. Shiba Inu, 2. katman çözümüne başlıyor.

Dogecoins'in uzaya Dogecoin fonlu bir uydu fırlatmayı tartışırken, Elon Musk ile görüşmesinin ortasında meme coin jetonunun geleceği her zamankinden daha umut verici görünüyor. Görünüşe göre Shiba Inu ise önümüzdeki yeni yılda potansiyel olarak dünyanın en çok kullanılan meme paralarından biri olmaya hazırlanıyor ve kriptocular yeni yıl çanları çalarken bu eğrinin önünde olmayı hedefliyor. HUH Token kısa süre önce sahipleri için madeni paranın değerini artıran 4 milyon dolarlık jetonlarını yakmasıyla birlikte 3 ayda 1 milyon yatırımcıya sahip olma hedefiyle yeni yıl için tam zamanlı büyüme bekliyor.

Shiba Inu ve HUH Token'ı 2022'de neler bekliyor?

Shiba Inu'yu 2022'de neler bekliyor?

Shiba Inu'nun 2. katman çözümüyle birlikte yatırımcılarının planlarını tetiklemiş gibi görünen tek bir başarısızlık noktasına sahip olmamak amacıyla tamamen merkezi olmayan bir hale gelmeyi amaçlıyor. Ethereum tabanlı kripto para birimi olan Shiba, oyun ve NFT'lere ev sahipliği yapacak olan Shibarium'larındaki işlemlerin fiyatını da düşürmeyi hedefliyor. HUH Token'ın Eşsiz akıllı sözleşme yönlendirmesi ile benzerlik taşıyan SHIB, sahipleri için maliyetleri önemli ölçüde düşürmek istiyor. SHIB sahiplerinin, uzun zamandır beklenen Shibarium lansmanı için ise Ethereum 2.0 lansmanını beklemesine gerek kalmayacağı öngörülüyor. Shiba Inu için meta veriye geçiş para biriminin değerini ve SHIB sahiplerini birbirine yaklaştırdığı için kripto para biriminin 2022'de fırlamasının nedenlerinden biri olabileceği belirtiliyor.

Shiba Inu istikrarlı bir büyüme gösteriyor

Shiba Inu, 2020 yazındaki lansmanından bu yana istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Bu kadar kısa sürede oldukça sadık bir taban toplayan Shiba Inu'nun 2022'de daha da yüksek seviyelere ulaşacağı öngörülüyor. Üst düzey bir Ödeme Avukatı olan Lorde Lock, Robert Courtneidge ise konuya dair, "Kripto düzenlemelerinin kriptosfere kripto sahipleri ve yatırımcıları için koruma şeklinde yardımcı olacağına inanıyorum" dedi. Bu yorum ise kripto daha yaygın olarak kullanılır ve erişilebilir hale geldikçe, içine enjekte edilebilecek değerlerinde giderek artacağına eş geliyor.

HUH Token değerini artırıyor

HUH Token, 1000 dolarlık mevduatın 10 bin dolara ulaştığını görebilecek olan sahipleri için erken başarısının ardından yeniden parlamaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk Utimeme'i HUH Token, sahipleri için jetonun değerini artırmak için yakın zamanda 4 milyon dolar değerinde HUH Token yaktı. Bu durum Utimeme jetonuna olan inançlarını ve güvenlerini gösterdiği ve para birimlerinin büyümesini doğrudan etkileyebileceği için HUH Token adına önemli bir hareket ifade ediyor.

HUH Token'dan sahiplerine benzersiz avantajlar

HUH Tokens hedefleri güçlü ve geniş kapsamlı planlarına sahip uygulamalarına devam ediyor. Bu uygulamaların ilk sırasında ise MetHUH geliyor. MetHUH, SHIB versiyonunda olduğu gibi, MetHUH içinde kazanabilen ve var olabilen herkese açık, uyumlu bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Bu ise kripto dünyası için harika bir fikir gibi görünüyor. HUH Token'ın sadece birkaç hafta içinde 2022 için harika sahiplerini ve büyük potansiyelini biriktirdiği görülüyor. Bu nedenle HUH Token'ın kripto düzenlemesi ve mevcut popülerlik seviyeleri ile ulaşabileceği yükseklikleri söylemek şu an için mümkün görünmüyor. Benzersiz Akıllı Sözleşme Tavsiyesi ile HUH Token, HUH Token sahibi tarafından arkadaşlarına ve ailesine tarafından iletildiğinde ve kullanıldığında, sahibine %10 BNB bonusu ve yönlendirilen tarafa satış ücretlerinde %10 düşüş sağlayacak benzersiz bir kod oluşturuyor ve kodu sayısız kişi tarafından kullanılabilir hale getiriyor. Fakat piyasaya dair yapılan yorumlar yatırımcılar işlem yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmasını öneriyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

YORUMLAR
500

Ethereum, Kripto, token, NFT, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika Shiba Inu ve HUH Token'ı 2022'de neler bekliyor? - Son Dakika


Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!         
17:11
Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme! Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!         
17:00
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 17:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Shiba Inu ve HUH Token'ı 2022'de neler bekliyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement