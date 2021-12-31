Shiba Inu ve HUH Token'ı 2022'de neler bekliyor? - Son Dakika

Dogecoins'in uzaya Dogecoin fonlu bir uydu fırlatmayı tartışırken, Elon Musk ile görüşmesinin ortasında meme coin jetonunun geleceği her zamankinden daha umut verici görünüyor. Görünüşe göre Shiba Inu ise önümüzdeki yeni yılda potansiyel olarak dünyanın en çok kullanılan meme paralarından biri olmaya hazırlanıyor ve kriptocular yeni yıl çanları çalarken bu eğrinin önünde olmayı hedefliyor. HUH Token kısa süre önce sahipleri için madeni paranın değerini artıran 4 milyon dolarlık jetonlarını yakmasıyla birlikte 3 ayda 1 milyon yatırımcıya sahip olma hedefiyle yeni yıl için tam zamanlı büyüme bekliyor.

Shiba Inu'yu 2022'de neler bekliyor?

Shiba Inu'nun 2. katman çözümüyle birlikte yatırımcılarının planlarını tetiklemiş gibi görünen tek bir başarısızlık noktasına sahip olmamak amacıyla tamamen merkezi olmayan bir hale gelmeyi amaçlıyor. Ethereum tabanlı kripto para birimi olan Shiba, oyun ve NFT'lere ev sahipliği yapacak olan Shibarium'larındaki işlemlerin fiyatını da düşürmeyi hedefliyor. HUH Token'ın Eşsiz akıllı sözleşme yönlendirmesi ile benzerlik taşıyan SHIB, sahipleri için maliyetleri önemli ölçüde düşürmek istiyor. SHIB sahiplerinin, uzun zamandır beklenen Shibarium lansmanı için ise Ethereum 2.0 lansmanını beklemesine gerek kalmayacağı öngörülüyor. Shiba Inu için meta veriye geçiş para biriminin değerini ve SHIB sahiplerini birbirine yaklaştırdığı için kripto para biriminin 2022'de fırlamasının nedenlerinden biri olabileceği belirtiliyor.

Shiba Inu istikrarlı bir büyüme gösteriyor

Shiba Inu, 2020 yazındaki lansmanından bu yana istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Bu kadar kısa sürede oldukça sadık bir taban toplayan Shiba Inu'nun 2022'de daha da yüksek seviyelere ulaşacağı öngörülüyor. Üst düzey bir Ödeme Avukatı olan Lorde Lock, Robert Courtneidge ise konuya dair, "Kripto düzenlemelerinin kriptosfere kripto sahipleri ve yatırımcıları için koruma şeklinde yardımcı olacağına inanıyorum" dedi. Bu yorum ise kripto daha yaygın olarak kullanılır ve erişilebilir hale geldikçe, içine enjekte edilebilecek değerlerinde giderek artacağına eş geliyor.

HUH Token değerini artırıyor

HUH Token, 1000 dolarlık mevduatın 10 bin dolara ulaştığını görebilecek olan sahipleri için erken başarısının ardından yeniden parlamaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk Utimeme'i HUH Token, sahipleri için jetonun değerini artırmak için yakın zamanda 4 milyon dolar değerinde HUH Token yaktı. Bu durum Utimeme jetonuna olan inançlarını ve güvenlerini gösterdiği ve para birimlerinin büyümesini doğrudan etkileyebileceği için HUH Token adına önemli bir hareket ifade ediyor.

HUH Token'dan sahiplerine benzersiz avantajlar

HUH Tokens hedefleri güçlü ve geniş kapsamlı planlarına sahip uygulamalarına devam ediyor. Bu uygulamaların ilk sırasında ise MetHUH geliyor. MetHUH, SHIB versiyonunda olduğu gibi, MetHUH içinde kazanabilen ve var olabilen herkese açık, uyumlu bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Bu ise kripto dünyası için harika bir fikir gibi görünüyor. HUH Token'ın sadece birkaç hafta içinde 2022 için harika sahiplerini ve büyük potansiyelini biriktirdiği görülüyor. Bu nedenle HUH Token'ın kripto düzenlemesi ve mevcut popülerlik seviyeleri ile ulaşabileceği yükseklikleri söylemek şu an için mümkün görünmüyor. Benzersiz Akıllı Sözleşme Tavsiyesi ile HUH Token, HUH Token sahibi tarafından arkadaşlarına ve ailesine tarafından iletildiğinde ve kullanıldığında, sahibine %10 BNB bonusu ve yönlendirilen tarafa satış ücretlerinde %10 düşüş sağlayacak benzersiz bir kod oluşturuyor ve kodu sayısız kişi tarafından kullanılabilir hale getiriyor. Fakat piyasaya dair yapılan yorumlar yatırımcılar işlem yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmasını öneriyor.

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