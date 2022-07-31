Ofise gelince ilk iş ne yaptık? - Son Dakika
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Ofise gelince ilk iş ne yaptık?

31.07.2022 21:06
Ofise gelince ilk iş ne yaptık?

ShiftDelete.Net ofisindeki çalışanlar bu tempolu sürecin en başında, yani ofise gelince ilk en yaptı? Yeni ofis içi videomuz ile sizlerleyiz!

ShiftDelete.Net ofisindeki çalışanlar bu tempolu sürecin en başında, yani ofise gelince ilk en yaptı? Yeni ofis içi videomuz ile sizlerleyiz!

Ofise gelince ilk iş ne yaptık?

Sözü fazla uzatmadan sizleri yeni ofis içi videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.

SDN takipçilerinin dışarıdan oldukça merak ettiği ofis ortamından yeni bir video ile çalışanlarımızın ofise ilk geldiklerinde ne yaptıklarını sorduk.

Farklı şehirlerden, farklı işlerden gelip bir arada güzel bir sinerji tutturan bu ekibin SDN ofisinde güne nasıl başlayıp hazırlandığı oldukça önemli. Bu noktada güne kahvaltı yaparak başlayan, maillerini kontrol edip organize olan ve çözüm bekleyen bazı sorunların üstesinden gelen bir ekibimiz olduğunu söylemeliyiz. Gelecekte sizin de yolunuz SDN ile kesişirse ofis içinde nasıl bir manzara ile karşılaşacağınızı videomuzdan hissederek izleyebilirsiniz.

ShiftDelete.Net Katıl abone paketleri

Megabyte/ 7.50 TL: Üç paket içerisinde en ucuzu ve ulaşılabilir olan Megabyte, Katıl abonelerine çeşitli avantajlar sağlayacak. Aylık 7.50 TL karşılığında üyeler; Özel bağlılık rozetlerine, çeşitli emojilere, ve SDN Cevaplıyor, 5 Çayı gibi standart abonelere kapalı olan canlı yayınlara erişebilecek.

Gigabyte/ 60 TL: Katıl aboneleri için sunduğumuz bir diğer paket ise Gigabyte. Üyelerimiz, 60 TL karşılığında Megabyte'ın avantajlarına ek olarak, bazı SDN videolarını daha yayınlanmadan izleme ve özel olarak yükleyeceğimiz eğitim videolarına erişme şansı yakalayacak. Ayrıca üyelere kamera arkası görüntüleri, ekip vLog'ları gibi özel videolar da yine bu pakette yer alacak.

Terabyte/ 350 TL: Kuşkusuz 3 paket içerisinde en çeşitliliğe sahip olan Terabyte, Gigabyte ve Megabyte'ın sunduğu her şeyi kapsayacak. Buna ek olarak, ShiftDelete.Net ile çok daha yakın ve güçlü bir ilişkiniz olacak. Her Terabyte abonesine SDN kupası gönderilirken, yorumlara yazdıkları neredeyse her şeye editörlerimiz cevap verecek.

Tüm bunlara ek olarak ise belirli aralıklarla düzenlenecek olan SDN ofis turlarına davet edileceksiniz. Burada ShiftDelete.Net çalışanları ile sohbet edebilir, ofisimizi ve çekim alanlarımızı gezebilir ve SDN'nin bir parçası olabilirsiniz. Ayrıca her ay hediye edeceğimiz laptoplar ile ilgili videolardaki 'Destekçilerimiz' bölümünde de adınız yer alacak.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ofise gelince ilk iş ne yaptık? - Son Dakika

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