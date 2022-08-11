Çin'in Hebei Eyaleti Son On Yılda Olağanüstü Başarılar Elde Etti - Son Dakika
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Çin'in Hebei Eyaleti Son On Yılda Olağanüstü Başarılar Elde Etti

11.08.2022 18:26
Çin'in Hebei Eyaleti Son On Yılda Olağanüstü Başarılar Elde Etti

SHİJİAZHUANG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bu hafta başında yapılan bir basın açıklamasına göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Hebei eyaleti son on yılda olağanüstü başarılar elde etti.

SHİJİAZHUANG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bu hafta başında yapılan bir basın açıklamasına göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Hebei eyaleti son on yılda olağanüstü başarılar elde etti. Çin Komünist Partisi Hebei Eyalet Komitesi Sekreteri Ni Yuefeng, Salı günü basın toplantısında, son 10 yılda Hebei'nin GSYİH'sinin 2012'deki 2,3 trilyon yuandan (yaklaşık 340,5 milyar ABD doları) 2021'de 4 trilyon yuanın üzerine çıktığını söyledi. Ni, GSYİH birimi başına enerji tüketiminin söz konusu dönemde yüzde 43 düştüğünü de sözlerine ekledi. Ni'ye göre Hebei, çelik, kömür, çimento, levha cam, kok kömürü ve termik enerji endüstrilerinde kapasite fazlasını azaltma işini gereğinden fazlasıyla yerine getirdi.

Ni, eyaletin çelik üretim kapasitesinin zirve yaptığı 320 milyon tondan 200 milyon tonun altına düşürülürken, stratejik gelişmekte olan endüstrilerin ve modern hizmet endüstrilerinin gelişiminin hızlandığını da sözlerine ekledi. Ni, "Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli gelişimi, Xiongan Yeni Bölgesi'nin planlanması ve inşası ve Beijing Kış Olimpiyatları, Hebei'nin gelişimine altın fırsatlar getirdi" dedi. Bu arada, Hebei'deki 2,3 milyon yoksul insanın tamamı son on yılda yoksulluktan kurtuldu. Eyaletteki kırsal kesimde yaşayanların kişi başına harcanabilir geliri, 2012'deki 8.081 yuandan 1,2 kat artarak 2021'de 18.179 yuana çıktı. Eyalet Valisi Wang Zhengpu, 2013'ten 2021'e kadar Hebei'deki ortalama PM2.5 konsantrasyonunun metreküp başına 104'ten 38,8 mikrograma düştüğünü, hava kalitesinin iyi olduğu gün sayısının 149'dan 269'a çıktığını ve yoğun kirlilik yaşanan günlerin 73'ten 9'a indiğini söyledi. Wang, Hebei'nin ekolojik çevrenin üst düzeyde korunmasını ve koordineli bir şekilde yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı daha da teşvik ederek çevreyi daha da iyi hale getireceğini kaydetti.

Çin'in Hebei Eyaleti Son On Yılda Olağanüstü Başarılar Elde Etti

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hebei Eyaleti Son On Yılda Olağanüstü Başarılar Elde Etti - Son Dakika

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