Çin'in Kuzeyinde Yüzlerce Yıllık İmparatorluk Fermanı Bulundu - Son Dakika
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Çin'in Kuzeyinde Yüzlerce Yıllık İmparatorluk Fermanı Bulundu

02.09.2022 11:12
Çin'in Kuzeyinde Yüzlerce Yıllık İmparatorluk Fermanı Bulundu

SHİJİAZHUANG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Xingtai kentinde Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) tarihlenen bir ipek imparatorluk fermanı bulundu.

SHİJİAZHUANG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Xingtai kentinde Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) tarihlenen bir ipek imparatorluk fermanı bulundu. Yerel kültürel kalıntıların korunması yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Pingxiang ilçesindeki taşrada bir hanede bulunan 325 yıllık kalıntı, 1,6 metre uzunluğa ve 0,3 metre genişliğe sahip ve hem Çince hem de Mançu dilinde yazılar içeriyor. İlçenin kültür, radyo, televizyon, spor ve turizm bürosundan Shi Qingjun, iyi korunmuş imparatorluk fermanının, üstün kariyer performansı ve dürüst ve saygın aile geleneği için Jia Ruji adında bir yetkiliye verildiğini söyledi. Shi kalıntının, Qing Hanedanlığı'nın resmi sistemi ve toplumunun incelenmesi açısından önemli referans değerine sahip olduğunu ve yerel tarih ve kültür araştırmaları hakkında önemli bilgiler de sağladığını belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeyinde Yüzlerce Yıllık İmparatorluk Fermanı Bulundu - Son Dakika

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