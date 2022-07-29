Fotoğraf: Baiyangdian Gölü'nde Çevre Koruma Çalışmaları - Son Dakika
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Fotoğraf: Baiyangdian Gölü'nde Çevre Koruma Çalışmaları

29.07.2022 14:21
Fotoğraf: Baiyangdian Gölü'nde Çevre Koruma Çalışmaları

SHİJİAZHUANG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei Eyaleti'nin Xiongan Yeni Bölgesi'nde yer alan Baiyangdian Gölü'ndeki Baer elmabaş patkaları ve beyaz gözlü elmabaş patkaları görülüyor, 22 Temmuz 2022.

SHİJİAZHUANG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei Eyaleti'nin Xiongan Yeni Bölgesi'nde yer alan Baiyangdian Gölü'ndeki Baer elmabaş patkaları ve beyaz gözlü elmabaş patkaları görülüyor, 22 Temmuz 2022. Çin'in kuzeyindeki en büyük sulak alan ekosistemi olan Baiyangdian Gölü'nde, son yıllarda çevre koruma ve restorasyon çalışmaları sayesinde su kalitesinde önemli iyileşme kaydedildi. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf: Baiyangdian Gölü'nde Çevre Koruma Çalışmaları - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Fotoğraf: Baiyangdian Gölü'nde Çevre Koruma Çalışmaları - Son Dakika
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